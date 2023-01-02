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高速公路服務區最後一處服務區經營權之爭 西湖服務區ROT案公告招標

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

經過三年一連串的招標後，高速公路服務區最後一處經營權之爭－西湖服務區ROT案日前公告招標，4月7日截止投件，由於為ROT（整建、營運、移轉）案，投資金額較高，故得標業者至多有12年的經營權，現有經營業者新東陽近日失去清水服務區經營權後，對於西湖服務區有不可再丟失的壓力，而各業者也將全力搶進，預期競爭仍相當激烈。

據指出，西湖服務區在高速公路14處服務區中，營業額屬於中段班，2021年營業額為2.5億餘元，次於清水、關西、泰安、西螺、東山，排名第六，成績並不差，而西湖服務區為南下北下各有一處，業者以空橋方式將兩處連結，並於空橋內設置幾處攤位和不定期展覽文創作品，用路人可在空橋上喝咖啡欣賞外面景觀和觀察高速公路車流現況，為各服務區所沒有的特色，頗受用路人喜愛。

官員表示，這三年來已陸續完成幾處服務區重新招標案，西湖服務區為最後一處，由於服務區內有空間可進行整建，所以採ROT案方式招商，得標業者須進行投資和維護服務區內各項設施，因投資額較高，故給予九年營運期，且營運績效良好得優先續約一次三年，合計至多有12年的營運期，預定4月7日截止投標。

近幾年高速公路服務區經營權爭奪戰打得火熱，各業者互有勝負。新東陽先是擊敗南仁湖，贏得西螺服務區經營權，後又守住既有的南投服務區，但近期丟失營業額最大的清水，因此，對於經營多年的西湖服務區，新東陽將全力備戰。

而南仁湖近年接連丟掉泰安、西螺、東山三處服務區，最後守住了古坑服務區經營權；全家除了拿下蘇澳服務區，也守住新營服務區經營權；統一超商則是高速公路服務區四大業者中斬獲最多的，不但從南仁湖手中搶下泰安服務區，後再甜蜜復仇，奪回九年前被南仁湖贏得的東山服務區，近日再攻下清水服務區，表現令人驚艷。

經營權 高速公路

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