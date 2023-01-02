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工業區首座ESG示範基地利澤生態產區啟動儀式元旦舉行

聯合報／ 記者高凌雲
工業區首座ESG示範基地利澤生態產區元旦舉行啟動儀式。照片來源/利澤工業區廠商發展協進會
工業區首座ESG示範基地利澤生態產區元旦舉行啟動儀式。照片來源/利澤工業區廠商發展協進會

宜蘭縣利澤工業區去年12月獲頒產業園區綠美化績優單位，評選產業園區服務中心組第一名，今年元旦舉行利澤生態產區啟動儀式，這是全台灣工業區首座ESG示範基地。

啟動儀式元旦清晨在奇麗灣珍奶文化館舉行升旗典禮後開始，利澤工業區廠商發展協進會理事長陳家昇表示，冒雨舉行的元旦升旗典禮熱烈，顯現社區團結、大家對環境關懷的熱情，在利澤生態產區示範基地啟動後，希望結合大武崙工業區、觀音工業區的廠商、政府、民間、社區的力量，讓ESG企業永續發展理念能與地球永續發展目標結合。從宜蘭利澤生態產業園區出發，影響全台灣更多的工業區與需要的地方。

經濟部工業局北區工業區管理處執行長王書龍說，利澤工業區廠商發展協進會結合社區，進行關心生態相關活動，非常有意義。ESG的重點，在企業經營必須健全，同時投身環境保護、善盡社會責任，利澤生態產區啟動成為第一個示範基地，就是基於前瞻的眼光與不滅的熱情，相信可以發光發熱，為工業區推動ESG再往前推進一步。

參與啟動儀式的還有利澤工業區服務中心黃素琴主任、桃園觀音工業區廠協會理事長蔡秋雄、北區理事長聯誼會副會長黃鎮勝、基隆市大武崙工業區廠商協進會總幹事張霖生、中華亞太區塊鏈應用推廣協會創會理事長黃珀朱等。

生態 ESG 工業局

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