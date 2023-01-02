新北高收入購屋地圖曝 兩傳統熱區被遺忘了?

一般認為新北高收入族買房除首選新北都心的板橋外，有科技業加持的新店，或是房價較高的永和都應該是口袋名單。

不過，根據金融聯合徵信中心房貸資料顯示，今年前三季年收百萬以上民眾在新北貸款買房，前六名依序為板橋、中和、新莊、三重、林口，淡水，原該是熱門區域的新店，竟落在第七名，比淡水排名還後面，永和更落到第十名，排在土城、汐止之後。

元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，資料顯示，隨近年中和、新莊、三重、林口等區域有重大規劃或建設挹注，高收入族群青睞的買房地段，已悄悄跟過去傳統熱區有所不同。

根據聯徵中心資料顯示，今年前三季，年收入百萬以上的民眾在新北貸款買房共有1萬1631件，前五個行政區都破千件，板橋1517件最多，其次為中和1309件、新莊1212件、三重1106件、林口1055件。

其他6~10名，依序為淡水919件、新店863件、土城670件、汐止643件、永和523件。前十大區域就佔了新北高收入族群貸款買房量體的84%。

排名第一的板橋，為新北市府所在，是整個新北市的政經中心，擁三鐵共構、新板特區、江翠北側重劃區等眾多重點建設外，區內更有不少成熟商圈，很多大型商場、影城百貨入駐，是新北最精華區的區塊，也自然成為新北高收入人士購屋的首選區塊。

排名第二的中和，除了地理條件鄰近北市外，近年因捷運環狀線通車、萬大線興建、中和左岸重劃區加速開發，吸引不少購屋者注目，房市漲勢猛烈，包含捷運沿線、四號公園周遭，還有左岸重劃區都成為高收入者青睞的購屋區塊。

第三的新莊為新北的副都心，近年因捷運機場線、新莊線、環狀線加持，區域交通便捷度大增，新莊副都心、頭前重劃區、塭仔圳重劃區也成為建商推案熱點，房價水漲船高，也吸引很多高收入入住。

排名第四的三重，這幾年區域重大建設也不少，如捷運新蘆線通車、環狀線北環段動工，區內還開發了不少新興重劃區，如二重疏洪道重劃區、仁義重劃區，都有建商大量推案，替當地房市提升不少市場能見度。由於前景佳，交通便捷，吸引高收入民眾購屋。

排名第五的林口，在機場捷運通車帶來大量外來購屋人口，加上區域發展多年生活機能已成熟，近年更有三井OUTLET購物中心進駐，未來媒體企業總部也預計將移至林口，種種利多都讓林口區域房市產生質變。

因為區域機能佳，交通也方便，而且，相對北市親民的房價，更是讓很多新北高收入族群會將林口列為口袋名單，區域房市已非早期只有首購族才入住的狀況。

至於原本的理應熱門的新店與永和，近年新店除了央北重劃區發展較吸引市場目光外，區域發展缺乏更多話題性，永和也因區域人口擁擠、可發展素地有限，導致表現不如擁有大量建設題材與建商推案的三重、新莊、林口等地，甚至新店還落後於淡水，有被高收入族群遺忘的趨勢，後勢發展值得關注。