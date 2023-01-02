新北高收入購屋地圖曝 兩傳統熱區被遺忘了?
一般認為新北高收入族買房除首選新北都心的板橋外，有科技業加持的新店，或是房價較高的永和都應該是口袋名單。
不過，根據金融聯合徵信中心房貸資料顯示，今年前三季年收百萬以上民眾在新北貸款買房，前六名依序為板橋、中和、新莊、三重、林口，淡水，原該是熱門區域的新店，竟落在第七名，比淡水排名還後面，永和更落到第十名，排在土城、汐止之後。
元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，資料顯示，隨近年中和、新莊、三重、林口等區域有重大規劃或建設挹注，高收入族群青睞的買房地段，已悄悄跟過去傳統熱區有所不同。
根據聯徵中心資料顯示，今年前三季，年收入百萬以上的民眾在新北貸款買房共有1萬1631件，前五個行政區都破千件，板橋1517件最多，其次為中和1309件、新莊1212件、三重1106件、林口1055件。
其他6~10名，依序為淡水919件、新店863件、土城670件、汐止643件、永和523件。前十大區域就佔了新北高收入族群貸款買房量體的84%。
排名第一的板橋，為新北市府所在，是整個新北市的政經中心，擁三鐵共構、新板特區、江翠北側重劃區等眾多重點建設外，區內更有不少成熟商圈，很多大型商場、影城百貨入駐，是新北最精華區的區塊，也自然成為新北高收入人士購屋的首選區塊。
排名第二的中和，除了地理條件鄰近北市外，近年因捷運環狀線通車、萬大線興建、中和左岸重劃區加速開發，吸引不少購屋者注目，房市漲勢猛烈，包含捷運沿線、四號公園周遭，還有左岸重劃區都成為高收入者青睞的購屋區塊。
第三的新莊為新北的副都心，近年因捷運機場線、新莊線、環狀線加持，區域交通便捷度大增，新莊副都心、頭前重劃區、塭仔圳重劃區也成為建商推案熱點，房價水漲船高，也吸引很多高收入入住。
排名第四的三重，這幾年區域重大建設也不少，如捷運新蘆線通車、環狀線北環段動工，區內還開發了不少新興重劃區，如二重疏洪道重劃區、仁義重劃區，都有建商大量推案，替當地房市提升不少市場能見度。由於前景佳，交通便捷，吸引高收入民眾購屋。
排名第五的林口，在機場捷運通車帶來大量外來購屋人口，加上區域發展多年生活機能已成熟，近年更有三井OUTLET購物中心進駐，未來媒體企業總部也預計將移至林口，種種利多都讓林口區域房市產生質變。
因為區域機能佳，交通也方便，而且，相對北市親民的房價，更是讓很多新北高收入族群會將林口列為口袋名單，區域房市已非早期只有首購族才入住的狀況。
至於原本的理應熱門的新店與永和，近年新店除了央北重劃區發展較吸引市場目光外，區域發展缺乏更多話題性，永和也因區域人口擁擠、可發展素地有限，導致表現不如擁有大量建設題材與建商推案的三重、新莊、林口等地，甚至新店還落後於淡水，有被高收入族群遺忘的趨勢，後勢發展值得關注。
周昆立表示，因目前新北高收入族群購屋版塊明顯位移到有建設題材行政區的趨勢，而這樣的狀況，對於這些區域的消費力、居民品質等，預料估都將會產生明顯的質變，將有助於帶動區域房市進一步發展，民眾可以多關注這些新興富人群聚區的後勢發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言