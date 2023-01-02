面對同業挖角 長榮航勤挑戰不小

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

長榮航勤上百名員工傳因不滿年終獎金僅一個月、年度加薪僅2,000元，在元旦連假的關鍵時刻「依法請假」，導致航班大亂。據知情人士指出，長榮航勤面對新興的國籍航空對手「更好的條件」挖角，而遭遇空前挑戰。

長榮航勤去年出走四分之一員工，在缺員難補的情況下，現有員工工作量加大。熟悉內情人士說，長榮航去年以來面臨大量挖角的壓力，從航空客運、航勤、航太等事業，皆被同業用高薪方式找走，而長榮航勤的員工大量出走，主要是挖角所致。

這位人士認為，航空公司發展各頻憑本事，但同業幾乎全是長榮系統出去，所以挖角的動作也幾乎「挖長榮」較多，因此對長榮航的人力造成不小壓力，也因此，長榮航近兩年在雖受到疫情衝擊，但包括母公司和相關公司仍苦撐，不但未有裁員動作，且今年仍對員工加薪，希望留住人才。

長榮航空財報顯示，2022年前三季長榮航獲利63.89億元，主要是靠運輸部門（客貨運）獲利挹注，其中又貨運今年挹注利潤最大，光是運輸部門就貢獻68.5億元獲利。反觀長榮航勤2021年僅小賺2,000多萬元，但去年前三季卻轉虧，且虧損擴大至近1億元。

桃園市機師職業工會昨（1）日發布聲明，支持長榮航勤員工合法休假行動，交通部部長王國材也與長榮航空聯繫，要求公司要妥善處理。

長榮航空 加薪

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