長榮航勤集體請假 航班大亂

長榮航勤員工傳因不滿年終獎金僅有一個月，與同集團的海運、航空公司差太多，跨年連假期間至少有上百名員工「自發性依法休假不加班」，致貨物裝卸、行李搬運停擺，航班大亂。

截至昨（1）日晚間7時，共影響79航班、逾4,000名旅客，平均延誤近二小時。據了解，不少員工今繼續請假，並透露公司若無正面回應，請假行動將擴及寒假、春節、228連假。

長榮航昨日致歉表示，近日長榮航勤因部分員工臨時請假，致使航班作業人力較為吃緊，已經緊急處置。

圖／經濟日報提供

長榮航空表示，長榮航勤已緊急協商其他地勤公司或由人力派遣公司協助支援，並調整以客機為優先作業之裝卸載順序因應，延誤狀況已逐漸舒緩，對於造成旅客的不便，長榮航勤深感歉意。

據了解，此次引發長榮航勤自發性集體請假事件的主因，是長榮海運發出45個月以上的年終獎金，長榮航空也有三個月，但長榮航空負責貨物裝卸和行李搬運等作業的航勤年終獎金卻僅一個月，引發長榮航勤員工不滿。

長榮航勤大量員工因此在元旦當天「自發性依法休假不加班」，這也被外界解讀是技術性罷工。

據了解，長榮航勤前天傳出逾200人臨時請假，交通部民航局則掌握昨也有151人依法休假。因出境航班行李沒人裝櫃，裝完櫃送機邊也沒人打櫃，衝擊長榮航空客貨機航班。民航局統計，截至昨晚7時，共延誤出境44班次、入境35班次。

桃園機師工會對此表示，數日之前，長榮航勤公司宣布令人心酸的年終獎金額度之後，航勤基層員工已多次表達不滿皆被漠視，終於成為壓垮這個新年的最後一根稻草。

長榮航勤主要是提供行李貨物裝卸、航機清潔以及各項航機地面設備支援，前年受到疫情影響，年終僅一個月，去年雖然航空業復甦，年終獎金還是維持一個月，今年則會加薪2,000元。