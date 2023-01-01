經濟選書／贏得信任感

創業者通常必須快速贏得各方的信任感，包括合作夥伴、投資人、顧客與公司同仁。然而，各位必須先了解一件事：「快速」與「信任感」幾乎是反義詞。你一般必須在一段關係中，在長期來往的過程中逐漸累積信任感。事實上，我最喜歡企業家傑夫．韋納（Jeff Weiner）提出的定義：

信任＝在一段時間中持久不變

當你以相當一致的方式，一直遵守諾言，一次又一次建立牢不可破的模式，就會產生信任感。當你每次都言出必行，人們就會說：「好，我們信任你。我們知道你說到做到，這行得通。」

然而，創業者通常沒有那麼充裕的時間，也因此你將需要找到捷徑或搭建橋樑。

以下是我知道的三種好方法：

第一種有效的信任橋樑，方法是找人們原本就相信的人替你背書，由他們來解釋你的價值主張。這是一種情感移轉。人們心想：「既然我相信的這個人幫忙背書或認同這件事─那麼應該可信才對。」

第二種橋樑是提出成本很高的重大承諾或保證，例如埃克吸引音樂產業試著與Spotify結盟的方法，是把對方的財務利益放在自己之前。你的承諾必須讓人感到你不是空口說白話，這件事你也有份：你不只把他們的利益看得比自己還重。萬一你不遵守承諾，你將蒙受重大的損失：「如果我們以這種方式破壞信任，那麼違約一次，我們將賠你X元，或捐款Y元到慈善機構。」

第三種橋樑是盡量公開透明，例如分享自己所有的程式，或是提供所有的顧客都能使用、每一個人都看得見的網路論壇。你也可以提供「想問什麼都可以」的互動機會，有問必答。

當你需要快速建立信任感，這三種橋樑有可能成為關鍵，就連在敏感情境下也能奏效。不過，搭建橋樑永遠不是容易的事，而且同樣不會一夕之間產生信任。還有別忘了：雙方都願意建立橋樑，橋才能撐得久。

23andMe耗費多年時間與FDA協商，甚至現在也還在持續溝通，不過23andMe一邊協助FDA了解讓更多民眾接受基因檢測的價值與好處，一邊也穩定建立客層。

「有時我必須指著耀眼的未來，告訴我的員工：『那是我們的願景。』」安妮表示：「我最終的目標是我想要真的能說，我協助大家變得更健康。我的確感到現在還只是開端而已。」

（本文摘自《高成長思維》，聯經出版）