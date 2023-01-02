五大變因 牽動房市後市

去年下半年房市買氣呈現低量盤整的狀況，展望今年，仍有諸多變數，房仲業者認為，今年房市有平均地權條例的壓力，又有停滯性通膨的隱憂等，整體而言，有五大變因。

這五大變因包括經濟成長力、疫後恢復力、通膨回穩力、升息影響力和政策後座力，這也將牽動今年房市的變化。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年房市遭受到俄烏戰爭、疫情、市場進入升息循環、打炒房政策以及停滯性通膨的隱憂，影響到產業發展，國發會和台經院的11月景氣燈號，都降為代表景氣衰退的藍燈。

另一方面，今年還有平均地權條例三讀，對預售市場恐產生衝擊，也拉大買賣雙方價格期待，今年置產型買氣還是保守看待，不過反而是首購族可以開始漸漸看房的時機點，也可能激起低點入手的興趣。

不過，觀察市場上，目前有好產品逐漸入市，大家房屋企畫研究室副理郎美囡認為，自央行升息以來房市買氣明顯降溫，去年第4季利空因素盤據，買方追價意願薄弱，部分賣方惜售等待理想時機，不過也有些賣方恰好在房市相對低點時入手，買方可多方看屋，伺機進場。