購屋趨勢 捨新買老

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

升息增加房貸負擔，新屋買不起，買老屋成趨勢。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示分析，購屋有「捨新買老」趨勢，若平均地權條例上路，平均交易屋齡還有可能持續老化

根據內政部不動產資訊平台最新資料顯示，去年第3季全國住宅平均買賣屋齡，已高達26.91年，較前年同期增加1.62年，創下統計以來新高，六都中，僅桃園的20.73年尚未追平高標，其餘五都全數改寫新高。

張旭嵐表示分析，平均交易屋齡老化，主要是修法後市場會更趨向剛性買盤，建商的推案型態，也將從預售往成屋調整，但成屋推案的工期漫長，市場短期內恐面臨新供給縮減的問題，使屋齡1年以下的新案交屋潮退卻；且新成屋的自備款門檻高，資金有限的剛性客源，不排除加速轉向價格較親民的中古屋，進而墊高購屋的平均屋齡。

觀察六都平均交易屋齡，以台北市31.39年最老，最年輕的則是桃園，交易屋齡均值僅20.73年。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市因開發久遠土地飽和，所以市場供給長期以高齡物件為主，且老屋具低價優勢，又是建商近年整合推案的主力，故交易占比愈來愈高。去年第3季北市逾30年老屋，交易占比將近六成。

老屋 老化 建商

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