與101共舞！「 陶朱隱園」首跨年展60秒燈光秀

今年跨年，台北101以「關懷世界 閃耀夢想」為主題，希望用「光」帶著大家一起跨越新年。全台最貴旋轉豪宅「陶朱隱園」，也選擇在跨年，以燈光秀的方式與台北101的煙火秀共襄盛舉。

中華工程表示，陶朱隱園建築燈光首席設計師十聿照明設計總監賴雨農，特地量身打造專屬旋轉藝術建築的跨年燈光秀，希望可以傳達陶朱公范蠡公益精神，與大家一起分享迎接新年的喜悅。

賴雨農表示，住宅燈光詮釋風格上拿捏相當不容易，此次以有別於商業大樓的方式，規劃出內斂、高雅又不失喜慶的燈光律動效果，讓藝術住宅大樓也可以以自己的燈光呈現方式歡慶新年。

呼應台北101倒數後展演300秒，陶朱隱園燈光秀以60秒輪播方式展演5次。整體燈光維持暖黃色系基礎亮度，同時兩側MEGA柱光效由下至上緩慢流動，營造出生生不息，與城市互動的意象。屋頂桁架層配合兩側燈光進行間歇式閃亮；標準層呈現出迴旋堆疊的光影；中央核心筒(CORE區)以柔和的細膩光效，建構遠中近可觀的旋轉光效。