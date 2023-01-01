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與101共舞！「 陶朱隱園」首跨年展60秒燈光秀

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
陶朱隱園。圖／中華工程提供
陶朱隱園。圖／中華工程提供

今年跨年台北101以「關懷世界 閃耀夢想」為主題，希望用「光」帶著大家一起跨越新年。全台最貴旋轉豪宅「陶朱隱園」，也選擇在跨年，以燈光秀的方式與台北101的煙火秀共襄盛舉。

中華工程表示，陶朱隱園建築燈光首席設計師十聿照明設計總監賴雨農，特地量身打造專屬旋轉藝術建築的跨年燈光秀，希望可以傳達陶朱公范蠡公益精神，與大家一起分享迎接新年的喜悅。

賴雨農表示，住宅燈光詮釋風格上拿捏相當不容易，此次以有別於商業大樓的方式，規劃出內斂、高雅又不失喜慶的燈光律動效果，讓藝術住宅大樓也可以以自己的燈光呈現方式歡慶新年。

呼應台北101倒數後展演300秒，陶朱隱園燈光秀以60秒輪播方式展演5次。整體燈光維持暖黃色系基礎亮度，同時兩側MEGA柱光效由下至上緩慢流動，營造出生生不息，與城市互動的意象。屋頂桁架層配合兩側燈光進行間歇式閃亮；標準層呈現出迴旋堆疊的光影；中央核心筒(CORE區)以柔和的細膩光效，建構遠中近可觀的旋轉光效。

中工表示，陶朱隱園希望透過跨年燈光秀對世界宣告，將持續與理念相同的工商業界共同響應對抗地球暖化，倡導高樓層種樹的理念。更希望世界和平，疫情好轉，明年比今年更好。

陶朱頂樓101煙火及薄水池造景倒影。圖／中華工程提供
陶朱頂樓101煙火及薄水池造景倒影。圖／中華工程提供

陶朱隱園 跨年 台北101

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