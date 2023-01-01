製鞋業擴廠不停歇 鎖定印尼

全球製鞋產業景氣偏保守，不過國內製鞋大廠包括寶成、豐泰、鈺齊及志強等，對未來產業前景依舊信心十足，擴廠腳步未停歇，值得注意的是，各家廠商為分散風險，後續擴廠重心不約而同鎖定印尼。

寶成表示，現階段以勞動力相對充裕的印尼為擴產核心，提升其在東南亞的製造產能。印尼西爪哇及中爪哇擴廠計畫逐步落實，西爪哇擴建新廠已完工，中爪哇新廠訂2023年完工投產。

豐泰2023年以印尼和印度為兩大擴產重心；其中印尼Rich Valley鞋廠第一期積極建廠中。

鈺齊因應未來量產訂單需求，在越南、柬埔寨及中國均將持續執行擴增產能計畫，印尼新廠預計2023年上半年啟動，2024年試產。

志強生產基地以越南及柬埔寨為主，除了Nike現有廠區持續擴線，SPG印尼廠訂2023年下半年量產，月產能可達50萬雙。