製鞋業接單 最快Q2回溫

Nike日前公布最新財報優於預期，加上大中華區市場隨疫情解封可望逐步復甦，為全球製鞋產業捎來好消息，包括寶成、豐泰、志強、鈺齊等製鞋大廠都將受惠；業界預期，最快2023年第2季起接單有望觸底回溫。

受到俄烏戰爭、美國升息、通膨壓力等不利因素影響，全球鞋類終端品牌庫存居高不下，導致製鞋業進入訂單調整期，國內製鞋大廠對2022年第4季到2023年上半年都保守看待。

國內各製鞋廠去年11月營收幾乎都呈月減走勢，寶成11月營收201.95億元，月減14.6%；豐泰11月營收70.29億元，月減15.7% ；志強11月營收15.95億元、月減18.6%；僅鈺齊11月營收20.52 億元，月增5.0%。

不過，Nike稍早公布最新一季（2022年9月至2022年11月）財報，營收133億美元、年增17%，每股純益0.85美元、年增2%，兩項數據皆優於預期。

就地區來看，大中華地區銷售自上一季年減轉年增，顯示隨中國疫情解封，消費復甦動能發酵。北美與其他地區銷售年增逾30%，整體市場消費力道強勁。

寶成2022年製鞋業務成長，通路業務衰退，本業獲利恢復成長動能；今年製鞋業務微幅衰退，通路業務恢復成長動能，但法人保守看待南山人壽轉投資收益減少，預估全年營收仍有個位數增長，但獲利將小幅衰退。

豐泰為Nike鞋類最大供應商，預期Nike庫存將連續二個季度遞減，豐泰拉貨動能將於第2季觸底回溫。法人估，隨訂單滲透率持穩增加，加上產能維持年增7%至10%，規模經濟效應持續，2023年合併營收可望突破千億大關。

志強2022年受惠世足賽，全年營收預估增幅五成以上。今年由於沒有累積訂單挹注，營收將轉弱；不過，下半年營運可望優於上半年。