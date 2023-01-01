快訊

「3…2…1 新年快樂」煙火璀璨、北中南跨年演唱嗨翻

境外觀光需求 本季復甦

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

旅行社迎戰國門開放後首波旺季，看好2023年春節在1月下旬，農曆春節連假長達十天，228連續假期有四天、3月又逢賞櫻旺季，以及企業海外旅遊將陸續出團，整體境外觀光需求可望在第1季復甦。

旅行社業者表示，今年寒假、春節海外旅行團價格普遍上漲三到四成，加上國人許久未出國，不少人選擇長天期或長程線的旅遊商品，對旅行社來說是業績大補丸。

進入第2季，為員工旅遊旺季，目前已有許多企業接洽睽違已久的海外旅遊，加上日本賞櫻潮持續到4、5月，有助維繫業績表現。

可樂旅遊表示，春節檔期包括日本、歐洲、紐澳、美加銷售均已滿團，東南亞銷售約達八成，尚有部分餘位可售，韓國因陸續有LCC（低成本航空）機位釋出，目前仍在接單中，首爾、釜山都很熱門。除了春節檔期，228連休檔期也近滿團，整體第1季銷售仍以日本及歐洲買氣最佳。

鳳凰旅遊表示，從第1季銷售來看，日本線銷售比疫情前更好，但長途線包括歐洲、美洲線等，因航班供給不足，墊高旅遊成本及票券售價，雖有復甦跡象，但跟疫情前相比仍有差距。

鳳凰陸續展開和航空公司包機合作，包括與虎航合作第1季東北新潟包機、長灘島包機，並與華航洽談3月底、4月初的山陰地區鳥取賞櫻包機及秋季賞楓包機。此外，疫後企業獎勵與海外員工旅遊需求回籠，目前已開始接單。

春節 日本

延伸閱讀

日本紅白 「TWICE」勁歌熱舞 周子瑜綻放甜笑

除夕爆意外！日本山形縣山崩毀民宅 130人徹夜搜救失聯夫婦

中油：春節穩物價 明年1月天然氣價格不調整

預防被「台灣有事」波及 日本沖繩與九州軍事設施地下化

相關新聞

製鞋業接單 最快Q2回溫

Nike日前公布最新財報優於預期，加上大中華區市場隨疫情解封可望逐步復甦，為全球製鞋產業捎來好消息，包括寶成、豐泰、志強...

旅行社大徵才 搶出國商機

旅行社2023年業績迎來「開門紅」，農曆春節長達十天假期，多數旅行社接單都已爆滿，尤其日本線及歐洲線，即便團費較疫情前有...

境外觀光需求 本季復甦

旅行社迎戰國門開放後首波旺季，看好2023年春節在1月下旬，農曆春節連假長達十天，228連續假期有四天、3月又逢賞櫻旺季...

製鞋業擴廠不停歇 鎖定印尼

全球製鞋產業景氣偏保守，不過國內製鞋大廠包括寶成、豐泰、鈺齊及志強等，對未來產業前景依舊信心十足，擴廠腳步未停歇，值得注意...

通膨壓力／摩斯、SUBWAY 還在撐

台灣漢堡王宣布2023年1月4日起，調整部分通路餐點價格與菜單，平均漲幅約5.8%。顯示餐飲業者愈來愈扛不住通膨壓力。

誠品信義店 統一傳不再續租

統一昨（30）日代子公司統上開發建設公告，取得誠品信義店不動產使用權資產（代表一定年限的租金價值），經五家公司太子建設、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。