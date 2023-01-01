境外觀光需求 本季復甦

旅行社迎戰國門開放後首波旺季，看好2023年春節在1月下旬，農曆春節連假長達十天，228連續假期有四天、3月又逢賞櫻旺季，以及企業海外旅遊將陸續出團，整體境外觀光需求可望在第1季復甦。

旅行社業者表示，今年寒假、春節海外旅行團價格普遍上漲三到四成，加上國人許久未出國，不少人選擇長天期或長程線的旅遊商品，對旅行社來說是業績大補丸。

進入第2季，為員工旅遊旺季，目前已有許多企業接洽睽違已久的海外旅遊，加上日本賞櫻潮持續到4、5月，有助維繫業績表現。

可樂旅遊表示，春節檔期包括日本、歐洲、紐澳、美加銷售均已滿團，東南亞銷售約達八成，尚有部分餘位可售，韓國因陸續有LCC（低成本航空）機位釋出，目前仍在接單中，首爾、釜山都很熱門。除了春節檔期，228連休檔期也近滿團，整體第1季銷售仍以日本及歐洲買氣最佳。

鳳凰旅遊表示，從第1季銷售來看，日本線銷售比疫情前更好，但長途線包括歐洲、美洲線等，因航班供給不足，墊高旅遊成本及票券售價，雖有復甦跡象，但跟疫情前相比仍有差距。

鳳凰陸續展開和航空公司包機合作，包括與虎航合作第1季東北新潟包機、長灘島包機，並與華航洽談3月底、4月初的山陰地區鳥取賞櫻包機及秋季賞楓包機。此外，疫後企業獎勵與海外員工旅遊需求回籠，目前已開始接單。