旅行社大徵才 搶出國商機

旅行社2023年業績迎來「開門紅」，農曆春節長達十天假期，多數旅行社接單都已爆滿，尤其日本線及歐洲線，即便團費較疫情前有三成漲幅，但不少民眾長達三年未出國，不僅預算增加、天數也拉長，讓境外旅遊迎來疫後首波榮景。

展望2023年，即便多數旅行社認為受限國際航班恢復速度，無法掌握全年局勢，但所謂「大軍未動糧草先行」，業者已全面招兵買馬，回補人力，甚至有業者預計招募人力超越疫情前水準。

國內旅行社業二哥可樂旅遊宣布，2023年預計再招募約千名員工，目標達到超越疫情前水準的2,000位人才，徵才範圍包括產品線控、訂房PM、企業差旅規劃師、直售與批售業務等。

可樂旅遊董事長黃明峰日前在內部主管會議宣布，2022年年終加發每位員工一個月全薪獎金，且鑒於疫情改變旅遊業生態，洞悉到這些轉變，也看到接下來方向，許多籌備中計畫將如火如荼展開，因此2023年有大型擴編計畫，希望能吸引更多人才加入。可樂旅遊疫情前員工人數規模約1,600人，2023年目標擴編到2,000人，等同比疫情前還要再增加400人。

旅行社龍頭雄獅2023年也宣布要擴大徵才逾500人，雄獅表示，公司2022年下半年已回補500位人力，2023年再招募500名新進員工後，員工人數來到2,500人，針對疫後觀光市場已積極布局，在既有國際化基礎上，於美國、加拿大、英國、香港、中國大陸、日本、韓國、泰國、澳洲、紐西蘭等成立公司，也將籌備越南、馬來西亞、印尼、德國等區域公司。在國內市場方面，已取得位於澎湖的「馬公港埠大樓旅館部暨商業空間設施」經營權，最快於2023年底試營運。

鳳凰表示，目前人力規模約疫情前六成多，預計2023年招募100名人才，主要招聘職缺為生產單位，包括業務兼領隊等，以獎金制度吸引優秀人才，目標2023年人力回到疫情前水準。

另也計畫開發更多高端旅遊產品，包括一人要價60萬的南極團預計會在年底推出，歐洲與中南美洲也有許多中高價團在持續開發中。

易飛網在政府宣布國境開放至今，已增補內勤人力達疫情前約九成，其中以停擺近三年的國外旅遊部門為主，目前仍持續招募相關人員，業務人員增補則無設上限。