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長榮航年終三個月 華航估兩個月

經濟日報／ 記者黃淑惠鐘惠玲吳凱中／台北報導

航空產業在疫情肆虐下力拚獲利，長榮航空員工領三個月年終，外界推估，華航也有兩個月以上水準，星宇航空即使虧損，也將發出一個月年終。

至於傳統產業台塑等大型集團年終獎金仍未公布，科技業薪酬重頭戲向來是隔年的分紅。散裝船的台航今年年終獎金也有望領到九個月。

長榮航空力拚客、貨運回升，2022年前三季稅後純益63.89億元，每股純益1.21元，昨（30）日也發出三個月的年終獎金，並且宣布加薪。

至於華航部分，考量到全球油價變化大，貨運市場走下坡，華航結算12月營收之後，才會討論年終獎金，據了解，華航今年前第三季稅後純益36.18億元，每股稅後純益0.6元，以前三季獲利推估，年終獎金將有兩個月以上水準，1月10日送交董事會討論。

星宇航空昨日證實，疫情緩解後，為感謝同仁於籌設、疫情期間的堅守崗位，隨著航空業復甦，也激勵同仁疫情解封後全力衝刺營運，公司將發放一個月年終獎金。

散裝船的台航今年前三季稅後純益16.16億元，年增79%，每股純益3.87元，估計台航年終加計考核獎金將有九個月水準。

IC設計龍頭聯發科及EMS大廠鴻海都保障14個月年薪，每年多發放的兩個月年終獎金昨日入帳，至於分紅多落於9月，以鴻海為例，外界估計，今年分紅獎金和去年相當，平均落於100至110萬元之間，連兩年維持百萬水準。

聯發科分紅為上、下半年兩次發放，時間點分別是每年的2月與8月，上半年分紅於同年8月發放，下半年分紅則於隔年2月發放。

年終獎金 長榮航空 疫情

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