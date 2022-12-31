快訊

最早兔年國運籤出爐！姜太公道場警示：蔡英文不改組恐整船溺水

SCFI指數 終止連27跌

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

2022年的最後一周貨櫃輪運價終於傳出喜訊，貨櫃運價指數終止連27周下跌，根據昨（30）日出爐最新一期SCFI貨櫃運價指數上漲0.46點至1,107.55點、周漲幅0.04%，其中，主力航線遠東到歐洲及遠東到美西運價都漲；另外，12月SCFI指數月跌幅9.95%持續收斂。

全球航運業引頸期盼下，運價終於終止連續27周狂跌走勢；隨著運價自7月以來不斷下滑，12月的運價已明顯止跌，其中，遠東到地中海12月運價已經翻揚，遠東到歐洲運價小跌2%，遠東到美西跌幅也縮小到4.8%，只有遠東到美東出現補跌效應，跌幅為16.82%，拖累整體指數跌幅。

最近一周的遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,078美元，較前一周上漲29美元，漲幅2.76%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達1,850美元，較前一周下跌46美元，跌2.43%。

遠東到美西每FEU（40呎櫃）達1,423美元，較前一周上漲5美元，漲幅0.35%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達3,067美元，較前一周下跌29美元，跌幅0.93%。

近洋線方面，遠東到日本關西及遠東到日本關東每TEU（20呎櫃）都與前一週持平；遠東到東南亞每TEU則較前一周跌1美元，跌幅0.52%；遠東到韓國每TEU較前一周上漲13美元。

延伸閱讀

諸羅山盃／蔡翰菖後援5局又猛打 二刀流助關西奪冠

影／ 國3南下77.3K關西段貨櫃車翻覆 車頭陷火海灌救中

影后大談差41歲師生戀 「拼音戀習曲」裸泳地中海

負北極振盪 冷爆！朴子醫院中醫師：三九貼冬至後提早一周開始

相關新聞

長榮年終獎金 最高52個月

長榮海運員工昨（30）日年終獎金入袋，最高有人領到52個月，換算普通上班族薪資要賺四年，改寫去年40個月水準，再度刷新上...

SCFI指數 終止連27跌

2022年的最後一周貨櫃輪運價終於傳出喜訊，貨櫃運價指數終止連27周下跌，根據昨（30）日出爐最新一期SCFI貨櫃運價指...

長榮航年終三個月 華航估兩個月

航空產業在疫情肆虐下力拚獲利，長榮航空員工領三個月年終，外界推估，華航也有兩個月以上水準，星宇航空即使虧損，也將發出一個...

購屋能力降 買房要9.8年不吃喝

內政部昨發布今年第三季全國及六都房價負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為百分之四十點五五，較上季上升○點九三個百分點，較去...

百億MIT冰風暴／九成台灣業者都被禁，這家超級資優生做了什麼，順利過關？

我國水產品有800多家，僅生產魚類加工鬆品的味一食品在大陸註冊成功，味一食品除外...

百億MIT冰風暴／大陸對台3歧視，台灣災情如雪崩，遠勝他國零星個案

大陸在2022年元旦啟動食品註冊新制後，原本准許台灣與世界各國皆可在大陸提供的系統上，登錄相關註冊資料，但近來卻傳出，大陸歧視台灣，給了差別對待，真的是如此嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。