SCFI指數 終止連27跌

2022年的最後一周貨櫃輪運價終於傳出喜訊，貨櫃運價指數終止連27周下跌，根據昨（30）日出爐最新一期SCFI貨櫃運價指數上漲0.46點至1,107.55點、周漲幅0.04%，其中，主力航線遠東到歐洲及遠東到美西運價都漲；另外，12月SCFI指數月跌幅9.95%持續收斂。

全球航運業引頸期盼下，運價終於終止連續27周狂跌走勢；隨著運價自7月以來不斷下滑，12月的運價已明顯止跌，其中，遠東到地中海12月運價已經翻揚，遠東到歐洲運價小跌2%，遠東到美西跌幅也縮小到4.8%，只有遠東到美東出現補跌效應，跌幅為16.82%，拖累整體指數跌幅。

最近一周的遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,078美元，較前一周上漲29美元，漲幅2.76%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達1,850美元，較前一周下跌46美元，跌2.43%。

遠東到美西每FEU（40呎櫃）達1,423美元，較前一周上漲5美元，漲幅0.35%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達3,067美元，較前一周下跌29美元，跌幅0.93%。

近洋線方面，遠東到日本關西及遠東到日本關東每TEU（20呎櫃）都與前一週持平；遠東到東南亞每TEU則較前一周跌1美元，跌幅0.52%；遠東到韓國每TEU較前一周上漲13美元。