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長榮年終獎金 最高52個月

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮海運今年年終獎金最高可拿到52個月，改寫去年40個月水準，再度刷新上市櫃公司紀錄。 長榮海運／提供
長榮海運今年年終獎金最高可拿到52個月，改寫去年40個月水準，再度刷新上市櫃公司紀錄。 長榮海運／提供

長榮海運員工昨（30）日年終獎金入袋，最高有人領到52個月，換算普通上班族薪資要賺四年，改寫去年40個月水準，再度刷新上市櫃公司紀錄。陽明海運年終加考核獎金合計13個月，明年元月將送董事會討論，如果加計明年的員工分紅，陽明最高有望領到45個月。

長榮海運今年前三季大賺3,043.5億元，年增92%，超越去年全年表現，每股純益68.88元，即使今年下半年市場反轉崩跌，長海運業年終獎金依舊優於去年，連莊「年終王」。

長榮海運年終獎金昨天揭曉，最高可領52個月，以基層員工月薪4-5萬元計算，部分員工一早看到200多萬元落袋，「再度被錢砸醒。」據了解，這次長榮海運年終區間很大，約在10-52個月，表現好的同仁最高領到52個月；加上長榮公司章程訂定公司盈餘0.5%提撥當作明年員工分紅，以目前獲利推估，最少也有十個月。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

貨櫃三雄2022年前三季獲利創新高，年終獎金成外界熱門話題。長榮海運最高發出52個月後，大家都好奇陽明要發多少，陽明年終獎金等到明年元月才會送董事會討論，據了解，目前送董事會的版本是12個月年終加一個月的考核獎金，合計13個月。

陽明公司章程規定，獲利需提撥員工酬勞1%，去年金額高達20億元，考量到工作模式不同，估計每位員工約領21個月獎金。

截至目前為止，陽明累計前三季稅後純益純益1,658.58億元，年增50.95%，每股純益47.5元，也讓2022年的依獲利提撥員工酬勞1%出現想像空間，法人推估，最少也有32個月。

至於萬海的年終獎金都在農曆年前最後一個工作日公布，萬海年終獎金過去的差異數都很大，去年萬海就採年終獎金12個月外加獎金方式，所以業界也算不出萬海年終獎金。萬海表示，第4季獲利還未計算出來，「現在談年終獎金還太早。」

長榮海運 年終獎金 陽明海運

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