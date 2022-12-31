誠品信義店 統一傳不再續租

統一昨（30）日代子公司統上開發建設公告，取得誠品信義店不動產使用權資產（代表一定年限的租金價值），經五家公司太子建設、台南紡織、統一、統一國際開發及統一超董事會通過，將完全由統上開發承接。

統上開發為統一100%持有子公司，未來該大樓將完全由統一集團掌控，外界認為，不續租誠品，統一將收回自營態勢明顯。

至於誠品信義店去留，統一不願鬆口，僅表示誠品仍在租期中，租約還在有效期限內；誠品信義店的使用權資產約79.56億元，將完全由統上開發承接。

2022年5月27日誠品董座吳旻潔在自家股東會上丟出震撼彈，表示誠品店王信義店，因主要股東統一沒表達續約與否意願，存在關店危機，租約將於2023年到期。

誠品信義店房東組成，原本是七家「台南幫」成員，包括統一旗下的統一國際、統一超、太子建設和統一企業；另三家房東為環泥建設、南紡及坤慶國際開發。

2022年6月統一公告，以地產交易方式，回購環泥建設及坤慶國際手中統一國際大樓商場22.98%持分；誠品信義店房東組成只剩統一企業、統一超商、台南紡織、太子建設、統一國際。

統一昨日代子公司統上開發建設公告，取得不動產使用權資產，面積約13,763坪，此不動產正是誠品信義店；交易相對人有太子建設、台南紡織、統一企業、統一國際開發及統一超。

統一指出，統上開發建設完全承接該不動產使用權資產約79.56億元，取得目的為「業務發展需求」。