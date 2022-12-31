通膨壓力／摩斯、SUBWAY 還在撐

台灣漢堡王宣布2023年1月4日起，調整部分通路餐點價格與菜單，平均漲幅約5.8%。顯示餐飲業者愈來愈扛不住通膨壓力。

速食業者此次漲價風潮從連鎖比薩店吹向漢堡炸雞，先是達美樂、必勝客陸續在10月、11月喊漲，龍頭麥當勞也在12月21日起大規模調漲，早餐與一般時段套餐價格調升10元，早餐套餐平均調幅11.8%、超值全餐平均調幅6.5%。

之後肯德基宣布跟進，12月22日起調整部分餐點售價，菜單價格平均調幅約6.2%，如今漢堡王也決定調漲，三大速食業者12月中旬以來陸續漲價。

但也仍有業者還在撐，包括摩斯漢堡和SUBWAY尚未宣布調漲。

經營摩斯漢堡的安心董事長林建元上周在法說會表示，成本壓力確實很大，但短期內暫無調漲計畫。

漢堡王這幾年產品價格表現還算平穩，相較麥當勞連續五年一年一漲，漢堡王從2015至2019年都未調整過產品售價，此次則是宣布2023年一口氣漲5.8%。