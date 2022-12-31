通膨扛不住 漢堡王小美冰棒喊漲

年關將近，卻迎來萬物齊漲。速食業者台灣漢堡王昨（30）日宣布，於2023年1月4日起調整部分通路餐點價格與菜單，平均漲幅約5.8%。

同時連超商最便宜冰品也失守，台灣本土冰品品牌小美旗下熱門商品「小美紅豆粉粿」冰棒，也從20元上漲至25元，曼都集團董事長、同時也是樺美食品董座賴淑芬接受本報獨家詢問，證實此事。

據了解，漢堡王已連兩年調漲價格，只是今年初調漲幅度還算溫和，平均漲幅1.2%，且超過一半品項維持原價，甚至有部分主餐調降，2023年漲幅則是創下近年新高，且高達七成品項調漲，無品項調降，顯示餐飲業者愈來愈扛不住通膨壓力。

漢堡王其實這幾年產品價格表現還算平穩，相較麥當勞連續五年一年一漲，漢堡王從2015年至2019年都未調整過產品售價，2020年微調「肉類產品」價格，2022年部分主餐、早餐調升4-10元，平均調整幅度為1.2%。

此次是宣布2023年一口氣漲5.8%，且重點品項調漲25項，整體調漲35品項，僅15品項未調漲，顯示有七成品項漲價，不論是幅度或是規模都是近年之最。

樺美食品董座賴淑芬表示，小美目前只有紅豆粉粿調價，其實該產品長達12年都是20元售價，「這12年來工資、水電、原物料上漲很多，我們也是成本壓力太大，才有此（漲價）決定。」

賴淑芬提到，小美的產品，原物料來源多為進口，組成有糖、紐西蘭進口奶油、油脂、香料等，價格持續上揚，特別是奶粉，疫情爆發後，運費上揚，連帶原物料價格瘋漲。

她無奈表示，今年雖然業績成長，但獲利狀況不佳，「如果產品不調價，員工無法加薪及年終獎金，我們為了公司生存，不得不作出漲價決定。」

不過，量販龍頭家樂福在「漲」聲響起逆勢啟動抗漲布局。近期迎來全年最重要春節檔期，推出比同品類商品便宜的會員價商品及300多項安心價商品。