房仲交易量 12月旺季不旺

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
圖／經濟日報提供
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12月四大房仲全台店頭交易量比去年同期衰退18.9~33.4%，顯示部分屋主願小幅讓利促進成交，加上自住買方續進場所致；房產專家表示，明年房市在打炒房政策上路下，交易量不易放大，若房價無明顯修正，民眾購屋步調恐持續放緩。

據永慶、住商、中信、台灣房屋今年12月全台店頭成交資料顯示，12月中古屋交易量多較11月微幅上漲2~3.3%，僅住商機構月減2.3%，若與去年同期相比，四家房仲店家成交量仍大幅下滑18.9~33.4%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，在《平均地權條例》初審通過下，市場普遍認為房市多頭已盡，部分屋主心態軟化，願意讓利以致12月成交量較上月微幅成長；以六都加新竹縣市與11月相較，除了高雄交易量與上月持平，其餘均呈現量增情況，其中北市月增3%、新北市成長5%、桃園微增1%、新竹縣市量增2%、台中月成長4%、台南小增3%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年房市從下半年開始交易放緩，加上12月央行第四次升息，尤其預售屋禁止換約、私法人購屋採許可制等草案修法初審通過，房市信心受干擾，民眾對後續房市信心由樂觀轉趨中性保守，讓12月中古屋市場的議價幅度持續緩增，且成交天數又再拉長，導致年前房市旺季不旺。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，與去年相較，今年房市「開高走低」且整體買氣還沒有回頭，2023年雖仍有通膨支撐，但在政經環境不穩、《平均地權條例》新法上路之下，買盤恐持續猶豫，民眾購屋步調放緩。

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