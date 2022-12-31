打炒房修法 建築界喊心寒

中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全昨（30）日表示，此次《平均地權條例》修法，建築界對政府只有「心寒」兩字，預售屋不能換約、銀行端又土建融緊縮，接下來就是中小建商被掐死，只會造就中大型、財團型建商寡占市場，房價更難下跌。

楊玉全指出，這次政府用政治手法處理產業問題，就是「抓戰犯」，這次《平均地權條例》修法草案具高度爭議，像是私法人購屋採許可制措施若上路，對豪宅預售案將造成極大衝擊，試問先前已預售的豪宅、接下來若沒有政府核准、要怎麼過戶？

楊玉全強調，這次打炒房政策送立院三讀前半年、房市已交投清淡，現在高爭議性政策再通過，建築業會掛掉，「若人（產業）死了，之後（政府）再問怎麼下葬有意義嗎」；他認為，在政策衝擊下，明年房市交易量鐵定下降，整體房價下修不會超過5%，蛋黃區、供不應求的地方價格不太會受影響，只有漲太快、供過於求的區域價格會修正。

楊玉全指出，這次《平均地權條例》修法爭議這麼大，但立院連一場公聽會都沒有，政府不按程序走，不願和產業、民眾溝通，更選在總體經濟不佳、市場景氣低迷的情況，強推《平均地權條例》修法，只有一句話：心寒！