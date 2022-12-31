國產車廠 明年全面漲價

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

國產車福特六和及中華車代理的MG品牌昨(30)日宣布調漲售價。福特宣布國產車自2023年2月1日起依不同車型售價分別調漲2到3萬元；中華車代理的MG品牌，2023年1月9日起調漲車價，換算漲幅約在1.78%-2.52%；隨著這兩個品牌喊漲，國內各大國產車廠全面調高2023年新車售價。

隨著全球大環境劇烈變動，反映原物料運輸成本與匯率等影響因素，福特六和宣布，將自2023年2月1日起，針對國產車系新領牌車輛調整售價，預計調漲2至3萬元，有意選購新車的消費者可把握及早入主Ford優質新車的最佳時機。

福特六和表示，雖然Ford國產車系農曆年後售價將調整，然而「New Ford Kuga 23年式」上市獲消費者肯定首月收單突破1,500張，推出新車「限時3萬開回家」優惠專案，消費者只要首付3萬元，即可以首年月付5,888元的方式入主New Ford Focus及Focus Active。

中華車昨(30)日也表示，受到全球原物料短缺、供應鏈不穩定等多重因素影響，造成晶片、鋼材、動力電池等汽車重要零組件價格持續上漲，加上人力、運輸物流等費用堆疊，使得造車成本大幅上揚，在無法吸收多重變數及成本壓力下，自2023年1月9日起，MG Taiwan將調整旗下HS車系之售價，分別為HS 1.5T旗艦版91.5萬、HS PHEV馭電版121.9萬，換算漲幅約在1.78%-2.52%。

今年以來車用原物料缺料嚴重，且鋼材、晶片等重要零組件價格全面大漲，各家車廠也陷入要不要漲價的困難抉擇；考量到成本攀升太快，車廠已無力再自行吸收，和泰車日前率先宣布代理的TOYOTA品牌元旦起調漲，裕日車、現代汽車、中華三菱及台灣本田等主流車廠都跟進陸續宣布調漲售價，原本還沒有宣布調漲的福特，昨天也宣布調漲售價，可以說是2023年國產車七大品牌新車漲價拼圖全湊齊。

國產車 福特 新車

延伸閱讀

台南法拍會明年1月3日登場 查扣大貨車、冷氣機變價拍賣

獨家開箱鴻海電動車！直擊台灣隊挺進美國 重裝打造台灣第二座護國神山

台中「菲力國王」遊藝場前開11槍 歹徒在台南白河投案警帶回

恐嚇？台中菲力國王門前傳9聲槍響 留11枚彈殼警追查

相關新聞

長榮年終獎金 最高52個月

長榮海運員工昨（30）日年終獎金入袋，最高有人領到52個月，換算普通上班族薪資要賺四年，改寫去年40個月水準，再度刷新上...

台南本淵寮商圈 後市熱

台南市安南區的本淵寮商圈受益生活機能完善，吸引鄰近的南科、科工區等上班族群進住，推升房價上漲，透天中古屋市場行情近五年已...

名人找個家／錢世傑 重機能交通

「大部分人買房是用來住的，賺價差並不是主要目的，只是一個附帶利益。」中央大學兼任助理教授錢世傑，向來對於房地產和財經趨勢...

專家帶路／台南本淵寮商圈 行情低於市區 吸引剛性買盤

對於有意在台南安南區本淵寮商圈購屋的民眾，信義房屋台南安南安中店主任王品璇表示，首購型族群可以把屋齡約15至20年的透天...

通膨壓力／摩斯、SUBWAY 還在撐

台灣漢堡王宣布2023年1月4日起，調整部分通路餐點價格與菜單，平均漲幅約5.8%。顯示餐飲業者愈來愈扛不住通膨壓力。

誠品信義店 統一傳不再續租

統一昨（30）日代子公司統上開發建設公告，取得誠品信義店不動產使用權資產（代表一定年限的租金價值），經五家公司太子建設、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。