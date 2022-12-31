國產車廠 明年全面漲價

國產車福特六和及中華車代理的MG品牌昨(30)日宣布調漲售價。福特宣布國產車自2023年2月1日起依不同車型售價分別調漲2到3萬元；中華車代理的MG品牌，2023年1月9日起調漲車價，換算漲幅約在1.78%-2.52%；隨著這兩個品牌喊漲，國內各大國產車廠全面調高2023年新車售價。

隨著全球大環境劇烈變動，反映原物料運輸成本與匯率等影響因素，福特六和宣布，將自2023年2月1日起，針對國產車系新領牌車輛調整售價，預計調漲2至3萬元，有意選購新車的消費者可把握及早入主Ford優質新車的最佳時機。

福特六和表示，雖然Ford國產車系農曆年後售價將調整，然而「New Ford Kuga 23年式」上市獲消費者肯定首月收單突破1,500張，推出新車「限時3萬開回家」優惠專案，消費者只要首付3萬元，即可以首年月付5,888元的方式入主New Ford Focus及Focus Active。

中華車昨(30)日也表示，受到全球原物料短缺、供應鏈不穩定等多重因素影響，造成晶片、鋼材、動力電池等汽車重要零組件價格持續上漲，加上人力、運輸物流等費用堆疊，使得造車成本大幅上揚，在無法吸收多重變數及成本壓力下，自2023年1月9日起，MG Taiwan將調整旗下HS車系之售價，分別為HS 1.5T旗艦版91.5萬、HS PHEV馭電版121.9萬，換算漲幅約在1.78%-2.52%。

今年以來車用原物料缺料嚴重，且鋼材、晶片等重要零組件價格全面大漲，各家車廠也陷入要不要漲價的困難抉擇；考量到成本攀升太快，車廠已無力再自行吸收，和泰車日前率先宣布代理的TOYOTA品牌元旦起調漲，裕日車、現代汽車、中華三菱及台灣本田等主流車廠都跟進陸續宣布調漲售價，原本還沒有宣布調漲的福特，昨天也宣布調漲售價，可以說是2023年國產車七大品牌新車漲價拼圖全湊齊。