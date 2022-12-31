全台房貸負擔率40% 寫新高

內政部昨（30）日發布今年第3季全國及六都房價負擔能力雙指標，其中全國房貸負擔率首度超過四成創新高，六都中僅高雄市及桃園市房價負擔能力為「略低」等級。

全台房價所得比第3季為9.8倍，創歷史新高，代表民眾要不吃不喝近十年才能購屋，六都中又以在台北市購屋最痛苦，房價所得比為16.2倍。

另外，內政部昨日還發布今年第3季全台住宅價格指數126.33，較上季上升1.9%，年增10%，為自2018年第3季至今，全台住宅價格指數連續17季上漲，創下連漲最久的紀錄。

圖／經濟日報提供

房價所得比又稱購屋痛苦指數，根據內政部統計，全國從第1季9.58倍，第2季上升到9.69倍，第3季再升高至9.8倍，等於要9.8年不吃不喝才能買間房，刷新紀錄；六都中以雙北居冠亞軍，台北市房價所得比為16.2倍、新北市為12.96倍，台中市則以11.34倍拿下第三。台南市和高雄市分別為9.70倍、9.06倍，高雄市微幅下滑；六都房價所得比最低是桃園市，為7.98倍，有微幅上揚。

而從另一指標房貸負擔率來看，內政部表示，房貸負擔率主要為計算中位數所得家庭購買住宅時，其每月支付房貸金額占中位數家戶可支配所得的比率，呈現家戶房貸負擔情形。而第3季全台房貸負擔率為40.55%，較上季上升0.93%，較去年同季上升3.65%，房貸負擔率首度超過40%，房價負擔能力由「略低」再下降為「偏低」等級。

內政部指出，全台中位數住宅價格自上季850萬元上升至第3季860萬元，使負擔率增加0.47%；加上五大銀行平均購屋貸款利率由1.592%上升至1.721%，使負擔率略增0.49%；而中位數家戶可支配所得部分，雖然由87.72萬元增加87.80萬元，僅使負擔率減少0.03%。但仍受到購屋貸款利率及中位數住宅價格上升，民眾薪資漲幅跟不上房價，購屋能力持續衰退。

內政部還表示，因國內經濟繼續成長、加上營建成本上揚等因素，推升住宅價格持續上升。