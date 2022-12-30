鎖定5至6人份小家庭客層 寬心園推出福兔迎香團圓年菜

台灣蔬食領導品牌「寬心園」，每年年菜銷售長紅，今年推出「福兔迎香團圓年菜」，主打5至6人份的小家庭客層；而隨著國境解封，許多國人將返台過年，董事長黃瓊瑩預期，今年年菜銷售業績至少可成長一成以上。

「蔬食潮流已是當紅新趨勢！」黃瓊瑩說，寬心園福兔迎春年菜的菜色包括：寬心御膳佛跳牆(全素)、琥珀迎春冬坡封(全素)、千里飄香彩雙菇(全素)、長年錦繡扣山珍(全素)、牛蒡雪蓮飄香飯(全素)等共五道菜品。

黃瓊瑩指出，寬心園體貼顧客，知道素食年菜很多是子女專程買來孝敬父母，因此台北、台中均有分店的寬心園，可依據客人的需要來指定提貨時間及地點。

例如在北部工作的子女，可選擇在父母居住的中部分店提貨，既節省長途運送的時間，亦可保留年菜的口感及新鮮度，因此受到許多上班族青睞。

一般外帶年菜多是限除夕當天提領，但寬心園外帶年菜的提貨時間卻是從小年夜到初二。換句話說，無論是除夕夜圍爐、初一吃素或是初二回娘家，都可嚐到廚藝團隊當天製作的新鮮素食年菜，這也是寬心園外帶年菜深受老客人喜歡的主因。

今年寬心園的福兔迎春外帶年菜，仍以健康養生為訴求，新推出的「琥珀迎春冬坡封」，以冬瓜為主體細緻刀工刻上紋路，中心鑲入植物肉、素羊肉、菇類、香料等精選食材，放入蒸籠大火蒸煮入口即化。

相互融合為一體的風味料理，搭配年節討喜的娃娃菜與冬菇組合，除了美味之外，也增添過年全家團圓的喜慶氛圍。

「牛蒡雪蓮飄香飯」以有人蔘之稱的牛蒡切細絲，加入台灣香菇、營養滿分雪蓮，以薑、麻油提升調味，融入台灣糯米小火炒煮入味後，再以大火蒸熟保留牛蒡香氣。

搭配寬心主廚精心滷製的煨香菇、黃金蟲草等新鮮菇蕈提鮮，是喜愛養生美食的饕客，必嚐的年節主食。

而以嚴選純正黑麻油、精挑節氣老薑、新鮮送達非基改豆包，及堪稱滋補聖品，圓潤飽滿、甜香味濃郁的龍眼乾，加上新鮮長年菜的「長年錦繡扣山珍」，經烹調煨煮釋放出食材的香味，自然甘甜，也有象徵長命百歲的意涵。

有「菇中之王」別稱的猴頭菇料理「千里飄香彩雙菇」，嚴選熟成階段口感紮實的猴頭菇，由主廚團隊選用在地老薑、純黑麻油精心研發三杯醬汁，製程飄香四溢，經多道繁瑣工序完成。

再以口感清脆的杏鮑菇，搭配時蔬綠花椰、紅黃甜椒等，呈現繽紛亮麗，既滿足口腹之慾，也提高視覺質感。