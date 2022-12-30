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數位部首波開放商用衛星通信頻率申請 兩家業者遞件申請

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

數位部今（30）日表示，首波開放電信事業申請商用衛星通信頻率業於12月30日屆期，有兩家業者提出申請，分別為隴華電子股份有限公司（2424）及愛爾康資料處理股份有限公司。

數位部說明，根據兩家業者提供的申請文件，隴華電子規劃與休斯（Hughes）合作，採用歐洲衛星(Eutelsat)，提供陸地固定地點、船舶衛星通信服務；愛爾康則規劃與歐洲SES衛星業者合作，使用O3b衛星，提供陸地固定地點、船舶、航空器衛星通信服務。

數位部表示，衛星通信有涵蓋範圍廣闊的優勢，期望藉此能加強海上、離島、山區等地區的訊號涵蓋，並作為公眾電信網路備援，確保通訊網路在各種緊急狀況發生時，仍可透過同步或非同步軌道衛星運作，增進我國通傳網路韌性；另也可作為降低普及通訊服務成本的選項，及提供航空器及船舶寬頻服務等，提升民眾近用通訊傳播服務的機會。

數位部表示，數位部已成立衛星固定通信用無線電頻率審查會，於2023年1月起對兩家業者的申請資格、網路設置與營運構想等事項，會同通傳會進行審查，以落實消費者權益、維護資通安全及確保國家安全，最快於2023年第1季完成審查作業，將開啟我國衛星通信服務發展新頁。

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