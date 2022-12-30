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12月房市交易議價空間增、賣更慢 信義：讓價換成交

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

今年12月雖然是傳統的房市旺季，不過受到《平均地權條例》修正等影響，加上房市也從高檔進入盤整修正，買方心態顯得更為猶豫，12月房市旺季不旺。信義房屋（9940）觀察市場交易變化發現，12月市場的議價幅度持續緩增，且成交天數又進一步拉長。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年房市從下半年開始交易放緩，加上12月央行第四次升息，預售禁止換約與私法人購屋採許可制政策初審通過，多少對於當下房市信心有所干擾，加上民眾對於房市後續信心由樂觀轉趨中性保守，導致年前市場旺季不旺，買方雖有購屋需求，但對於房屋則是精挑細選。

觀察發現12月市場的流通天數逐漸拉長，且成交的房屋議價空間都略為拉大，曾敬德表示，在景氣從高檔步入修正時，買方猶豫時間拉長，且屋主也發現房子看的變少、出價變少，經歷一段時間銷售後，也有感大環境條件欠佳，因而願意配合略為讓價才順利成交。

信義房屋觀察今年12月交易資料發現，台北市總價1,000~2,500萬元的自用型產品，成交狀況相對較為穩定，新北市總價1,000~1,500萬元的產品相對容易成交，桃園市則是總價700~1,000萬元成交還較11月成長，新竹縣市則是1,000~1,500萬元交易最穩定，台中市700~1,500萬元，台南市1,000~1,500萬元與高雄市700~1,500萬元交易相對穩定。

曾敬德指出，從總價觀察發現，年關前還是偏向首購型產品較不受外在情勢影響。

房市 信義房屋 升息

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