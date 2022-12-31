台南本淵寮商圈 後市熱

台南市安南區的本淵寮商圈受益生活機能完善，吸引鄰近的南科、科工區等上班族群進住，推升房價上漲，透天中古屋市場行情近五年已有超過五成漲幅。目前Google在科工區購地、準備打造台灣第二座資料中心，可帶動當地房市進一步增溫。

信義房屋台南安南安中店主任王品璇表示，本淵寮原屬台江內海，通商的船隻由此處港口進入現在的台南市永康區鹽行地區貿易，在清朝時代遭遇大洪水毀壞鹽田後，逐漸陸化。從1985年開始，台南市政府透過變更都市計畫把農漁區域逐漸變更為住宅區，是安南區中最早開發的區段。

以地理位置來看，該重劃區位居於樂安二街以北，智安四街以西，本原街三段以南，分屬淵東、淵中和溪心三個里。

聯外交通方面也是四通八達，往西直通台南科工區，只要五分鐘；往東走國道8號可抵達新吉工業區，只要10分鐘；赴南科也只需30分鐘；往北走台江大道可到台南市區；往南走海佃路，10分鐘路程可到北區。

當地生活機能相當完善，學校包括安南國中、海東國小（有附設幼兒園）等，同時有地政、戶政、消防等公家機關設立，採買有傳統市場、全聯、小北百貨、夜市、銀行、郵局進駐。綠地方面則有七個公園。

她說，看好房市發展性，有愈來愈多的建商赴當地牧馬，相繼推出小型透天社區，而在交通便捷、生活機能強兩大條件下，獲得不少南科、台南科工區和新吉工業區上班族群青睞來此購屋，進而持續推升房價。

以地坪23至26坪、建坪50至60坪、屋齡約10年透天中古屋來看，近年行情穩步上漲，2018年間，成交價900萬至1,000萬元；2019年間，漲為1,100萬至1,200萬元；2020年間，價格來到1,200萬至1,300萬元；2021年間，又升至1,300萬至1,500萬元，步入今年，成交價則全面超過1,500萬元，短短五年時間的漲幅逾50%。

值得一提的是，由於土地和建築成本提高，近年來，建商們開始改弦易轍採取壓縮坪數、降低總價的推案策略吸客，許多新建案的地坪減為18至22坪、建坪則約50坪上下，並仿效新加坡式格局，一樓空間充作停車和儲藏之用，客廳、餐廳設在二樓。

其次，以往本淵寮清一色是透天和華廈社區，目前有建商以先建後售方式，正建造一棟樓高14層的住宅大樓，可望引領當地房市跨向新里程。

展望市場前景，王品璇指出，隨著南科廠商擴廠、增加人力將持續挹注當地房市發展新動能外，目前最被矚目的是Google赴科工區投資案動向。

Google於2013年在彰化啟用資料中心之後，歷經一番覓地，已斥資30多億元在科工區完成購地作業，計劃打造台灣第二座資料中心。未來隨著Google資料中心展開人員招募，帶來更多的就業機會，同時也會新增可觀的購屋需求。