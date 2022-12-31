名人找個家／錢世傑 重機能交通

「大部分人買房是用來住的，賺價差並不是主要目的，只是一個附帶利益。」中央大學兼任助理教授錢世傑，向來對於房地產和財經趨勢有一套自己的見解，他也不藏私、樂於和人分享經驗，還鼓勵年輕人將買房納入人生規畫，可以從「注重生活機能和交通便利」著手。

錢世傑同時也是數據專家，身為法律學者的他，出過《圖解理財幼幼班》、不動產、國家考試理財共36本書，總銷量超過20萬冊。

學校畢業後剛開始工作頭幾年時，錢世傑沒多想，選擇租頂樓加蓋的房子「我也曾夏天熱到不行，還時常遇到小偷，倒垃圾還要從六樓一路跑到一樓，追著垃圾車跑…」。

想想繳了幾年房租，到頭來卻是幫房東繳房貸，於是觸動了他想要買房的念頭，「那時是1996年，剛好是房市轉跌的時候，於是在新北市板橋區買了一間33坪的房子加車位，總價不到700萬元，現在看起來相當便宜」。

尤其當時房貸利率為10%，於是他自己用的儲蓄和跟親友借來的錢當自備款，剩下一半是銀行貸款，花20年還完，「當時每個月銀行貸款占了薪水一半，還好當時薪水年年調薪，加上利率逐年調低，還款壓力就沒那麼大」。

「會考慮在新北市板橋區置產，完全是因為生活機能和交通便利。」錢世傑表示，自己所住的區域是衛星都市，開車進台北市萬華區，可以走華江橋或萬板大橋，進出台北市區相當方便，加上捷運板南線於1999年開通，板橋也有大賣場，生活機能相當豐富。

錢世傑指出，目前因為通膨而升息的問題，投資客已經離開市場，只剩下剛性需求的客戶，加上建商的存貨過高、積極清庫存，因此他認為，大概在2023年下半年房地產價格會開始下跌。

錢世傑認並不推薦年輕人以六都蛋黃區為標的，否則貸款金額過高影響生活品質，年輕人可以到2023年下半年再找供給量較大，例如重劃區、環境機能較佳的蛋白區域切入。

錢世傑建議，現在剛踏出校門的年輕人先別急著買房，由於薪水沒有多餘的閒錢可以存下來，所以要先做好生涯規劃，先把自己訓練成專業的人才，然後爭取更高的薪水，接著把一部分薪水投入股市或ETF做長期投資。

他進一步指出，等到工作穩定後，可以請家人幫忙付部分自備款，另一方面從房價相對負擔得起的蛋白區找房下手，這樣子就能逐步實現有屋族夢想。