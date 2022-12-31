專家帶路／台南本淵寮商圈 行情低於市區 吸引剛性買盤

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南報導
信義房屋台南安南安中店主任王品璇。王品璇／提供
信義房屋台南安南安中店主任王品璇。王品璇／提供

對於有意在台南安南區本淵寮商圈購屋的民眾，信義房屋台南安南安中店主任王品璇表示，首購型族群可以把屋齡約15至20年的透天和華廈產品列為首選；至於坪數較小的新加坡式格局建案也是可考慮的標的。

王品璇表示，本淵寮商圈為早期開發的重劃區，歷經約20年發展，已是一個相當成熟的生活圈，除生活機能完善外，交通上也甚為便利，對於首購族是不錯的選擇。

隨著近年當地房價逐年上漲，屋齡15至20年的三樓半透天產品在價格上不會像新成屋的總價偏高，較符合自住民眾的預算及需求，依目前成交價來看，價格約落在1,500萬元（還是會因為地坪、建坪、屋況而有所不一）。

至於建商陸續引進的新加坡格局建案，雖坪數較小，但擁有低總價的優點，現階段成交價約在1,250萬至1,350萬元區間。

王品璇說，若在台南定居，相比市中心動輒2,000萬元的高房價，本淵寮現在行情相對較低，並且離熱鬧的商圈不遠，少了市區的擁擠吵雜，空間也相對廣闊。以赴北區和東區為例，路程只需一、二十分鐘，加上生活便利，吸引自住剛性需求，可以趁早入手。

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