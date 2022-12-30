聲寶旺年會抽獎總金額逾千萬元 明年仍將調薪3至5%

家電大廠聲寶（1604）今（30）日舉行旺年會，集團總裁陳盛沺表示，疫情的關係公司3年之後再舉辦旺年會，今年預計抽獎的總獎金將超過千萬元，他並指出將延續這幾年做法，在明年8月時調薪，幅度約在3%至5%，同時在政府推出節能補助的激勵下，公司對明年營運成長雙位數樂觀。

近幾年聲寶營運穩定成長，陳盛沺表示，今年聲寶的平均年終獎金約在2.2個月，至於調薪方面，他說，企業每年調薪才健康，加上通膨嚴重，加薪才能留住人才，因此聲寶幾乎每年都會調薪，調薪的時間都在每年8月，預估調薪幅度約3%至5%。

每年旺年會是所有員工最快樂的一天，今年集團旗下公司聲寶、瑞智（4532）及東源物流一起舉行旺年會，預計席開120桌，陳盛沺說，希望抽獎能有更多人獲獎，因此獎項最高10萬元，估計抽獎總金額將超過千萬元。

營運面上，總經理許經朝表示，政府拍板投入30億元預算，於明(2023)年實施家電汰舊換新節能補助，是史上最大規模家電輔助方案，預計可以輔助約64萬台，對於冷氣調空及冰箱二大家電來說，國產品牌主攻中階價位，將相對有利，此外，按照近幾年冷氣夏天時的銷售旺季來看，安裝方面缺工比缺貨更嚴重，而明年在政府補助之下，預期消費大眾會爭取約64萬台的補助機會，因此明年冷氣銷售旺季也可能提前起跑，目前對明年第1、2季的營運相當看好。

許經朝也進一步指出，聲寶今年包括在冰箱、洗衣機及液晶電視出貨都較去年成長，其中，單是洗衣機就有30%成長幅度，其餘幾項產品相對去年同期也都雙位數成長，因此對明年全年營運雙位數成長持樂觀看法。