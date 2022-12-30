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統一董事會通過 統上開發將完全承接誠品信義使用權資產

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
統上開發將取得誠品信義店不動產使用權資產。聯合報系資料照
統上開發將取得誠品信義店不動產使用權資產。聯合報系資料照

統一（1216）今（30）日公告，代子公司統上開發建設公告，取得誠品信義店不動產使用權資產，經過五家公司有太子建設（2511）、台南紡織（1440）、統一、統一國際開發及統一超（2912）董事會通過，將完全由統上開發承接。而統上開發為統一100%持有子公司，未來該大樓將完全由統一集團掌控。

誠品信義店的使用權資產約79.56億元，將完全由統上開發承接。至於誠品信義店去留，統一表示，誠品仍在租期中，租約還在有效期限內。

今年5月27日誠品（2926）董座吳旻潔在自家股東會上，忽然丟出震撼彈，表示身為誠品店王的信義店，因主要股東統一沒表達續約與否意願，而存在關店危機，租約將於明年到期。

誠品信義店房東組成，原本是由七家「台南幫」房東組成，包括統一旗下的統一國際、統一超、太子建設和統一企業；另外三家房東為環泥建設、南紡以及坤慶國際開發。

不過今年6月統一公告，以地產交易的方式，回購環泥建設及坤慶國際手中統一國際大樓商場22.98%持分；誠品信義店房東組成中只剩下五家，包括統一企業、統一超商、台南紡織、太子建設、統一國際。

而今日統一代子公司統上開發建設公告，取得不動產使用權資產，面積約13,763坪，此不動產正是誠品信義店；交易相對人有太子建設、台南紡織、統一企業、統一國際開發及統一超。

統一指出，經過這五家公司董事會通過，統上開發建設完全承接該不動產使用權資產，使用權資產約79.56億元，取得目的為「業務發展需求」。

誠品 太子建設 南紡

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