台船舉辦員工住宅建案說明會 獲現場爆滿回應

台船（2208）為照顧員工委託子公司-台船防蝕科技於高雄市小港區興建住宅「船佳堡」，藉此吸引人才留任。昨（29）日在台船總部大會議廳舉辦員工認購說明會，現場報名員工踴躍並出現爆量情況，由此可見員工安心成家的心。

鄭文隆董事長致詞表示，居住其實是人生中比中較為大筆的支出，因此如何降低員工的付款壓力是本案的精神主軸，在取得本土地之前也嘗試過取得相關國營事業之土地，但受限台船目前已經民營化並未適用相關法規，因此轉由以合建方式取得土地，並對於本案可以順利開工舉辦說明會感到十分欣慰。

台船防蝕魏正賜董事長致詞表示，這二年在工料雙漲的壓力下，企業經營的挑戰與日俱增，台蝕在轉型營建業第一案可以響應母公司政策以員工的福利為出發點，亦備感榮耀。台蝕陳秋妏總經理表示本次營建業務成立，除了開展新業務外，也希望跨足該領域將建案部分房屋平價提供予員工，除了降低員工住的壓力，落實建築安全品質透明化的理念，提升施工品質的控管，確實保障消費者居住安全需求。

員工說明會由台船防蝕總監李旭紳進行簡報說明，該案規劃地下三層、地上十五層，產品為二房、二+一房、三+一房規劃，住宅戶數共規劃156戶，有關員工最關心房屋售價部分，目前暫定空屋價為26~28萬/坪，相較於鄰近建案空屋開價33~35萬/坪，約在8折左右，也展現台船公司照顧員工居住需求高度重視，目前規劃含裝潢精裝屋出售，正式包含裝修後售價公開約在112年第二季，冀希達成員工交屋日即為入厝日，減輕員工入住的四大問題，包括裝潢困擾、佔用電梯、裝潢汙染和裝潢支出等。

至於認購資格部分，台船集團包含台船、台船防蝕、台船動力、台船環海、環海翡翠、台船營造興業、藍傑公司正式員工皆有認購資格，目前登記意願約有1,900多名，名額只有156戶，因此採公開抽籤之方式進行以維公平公正。

抽籤特別之處45歲以下首購、家中有未成年子女、五年內新婚夫妻、單身未婚者皆有再獲加權抽籤之機會，台船為照顧特殊族群，對於身心障礙、原住民、新住民等皆有加權照顧之措施。為避免炒作房地產及落實照顧實際有居住需求之員工，已抽籤取得房屋者五年之內皆不可轉售，以響應政府目前住宅之政策。