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「企業的存在無法帶來貢獻，才是真失敗」 剖析信義房屋創辦人周俊吉5大經營哲學

DailyView網路溫度計／ 文／陳盈蓉

image source：台灣地方創生基金會

「企業存在的目的是為了讓社會更好」信義房屋創辦人暨董事長周俊吉接受天下雜誌專訪時這麼說。

周俊吉先生於1981年創辦信義房屋，是台灣唯一上市的房仲公司，在業界推出許多制度，例如「不動產說明書」、「成屋履約保證制度」、「凶宅安心保障服務」等，40年來堅守初衷，據今（2022）年第三季財報顯示，信義房屋已創下連續六年達到百億營收的紀錄。究竟他是如何帶領信義房屋，躋身成為國內房仲業領頭羊？《房產溫度計》帶各位讀者一起來深究這位成功企業家的經營心法！

一、來自嘉義的企業家　八字經營座右銘

來自嘉義，畢業於文化大學法律系的創辦人暨董事長周俊吉先生，當年聯考失利三次，直到第四年才考上，受到大學時期王寶輝教授「與其興訟，不如止訟」的信念影響，發現當時有近四成民事訴訟案件都與房地產相關，決議創業投身不動產事業。

秉持著「信義為立業之本」理念與想法，在1981年成立「信義代書事務所」，當時為了創業不僅向父親借錢，甚至還典當妻子的結婚金飾發薪，過程雖艱辛也讓他學習到，這世上的資源都是有限的，即使是家裡的錢也一樣。

他視「同仁」、「顧客」、「公司」為創業鐵三角，認為這三點不僅彼此能相互扶持，長遠來看也是良性循環的基礎，因此信義房屋相當重視人力資源，其「質優、薪高、價廉、利厚」八字更是周俊吉經營的座右銘。

來自嘉義的企業家　八字經營座右銘

image source：信義房屋永續網

二、剖析創辦人周俊吉經營哲學　5大金句人生箴言

1.我沒有策略，我只有信義！

信義集團公司名字取自《論語》中「君子義以為質，禮以行之，孫以出之，信以成之，君子哉！」的信、義二字而來。信義房屋董事長周俊吉表示，每當他被問經營理念，通常都會回：「我沒有策略，我只有信義！」

所謂「義以為質，信以成之」，義是本質，用信來完成，信義集團做任何決策都以符合「社會、公益倫理」為最高宗旨，並將誠信、倫理這些理念，確實教育分享給員工，讓他們進而能提供給消費者最誠信的服務，對此信義房屋才能在整體房屋交易市場明顯衰退時，市占率不降反升。

我沒有策略，我只有信義！

image source：信義房屋提供

2.該做的事，說到做到

信義房屋董事長周俊吉不但捐款給母校國立政治大學，並推動成立商學院「信義書院」，他提到該書院名稱並非指信義房屋，而是希望能傳遞給學生一個理念，就是說到做到的「信」以及合宜思考或行為的「義」，盼從教育就能培養學生企業倫理及永續經營觀念。

另外，信義集團針對公司治理，那就是「該做的事，說到做到」，信義房屋董事長周俊吉認為各行各業都有自己該做的事，而信義房屋只是做到該做的事而已，這當中包含不欺騙消費者、不惡意攻擊同業、不能A股東的錢等。

該做的事，說到做到

▲政大公企中心落成揭牌暨信義書院十周年回顧與展望記者會。

image source：信義房屋提供

3.人無信不立，不講信用是工作的壞習慣

信義房屋一直強調「信任」二字，信義房屋董事長周俊吉認為職場上，不講「信用」是壞習慣，會被人看不起，甚至在社會上難以立足，因此在信義集團裡，他都會要求全體員工包含他自己，小到守時大到生意上的交易，全都要信守承諾，因為身為人不可「無信不立」，這是最基本的道義。

所以從信義集團推出不動產說明書、花14億買小島、推動社區一家、蓋信義書院到成立台灣地方創生基金會可見，每當周俊吉要做一件事情，在承諾之後，都會做到盡善盡美，值得各大企業借鏡。

人無信不立，不講信用是工作的壞習慣

▲2022《天下雜誌》「天下永續公民獎」頒獎典禮。

image source：信義房屋提供

4.看向目標，先合作再分工

房仲業的競爭相當激烈，彼此為了搶客戶，主管同事之間易產生糾紛，長遠來看其實對企業發展不好，信義房屋董事長周俊吉覺得要改善這樣的環境，得先找出彼此的共同目標，講求「先合作再分工」，如此一來，彼此都可以隨時補位，即使個人無法分羹太多，但累積出來的成果絕對超越過去狹隘的惡性競爭。

為了加強員工共從遵守此原則，在薪資獎金部分，除了讓績優同仁可享海外旅遊補助與留任獎勵金，每年獎金從25萬元至上百萬元，也有團體獎金等各式獎勵制度；信義房屋也會提撥公司稅後盈餘1／3作為全體同仁的年終獎金。

看向目標，先合作再分工

image source：信義房屋提供

5.企業的存在無法帶來貢獻，才是真失敗

信義房屋董事長周俊吉相信一切都是積累，挑戰任何大小事，當然會有失敗的風險存在，但比起成功或失敗的結論，他更在意「存在卻沒有貢獻」這件事，他認為小到作為人，大到一間公司，都該對社會帶來好的影響，若企業的存在，無法帶來貢獻，才是真失敗。

因此，信義集團領先業界ESG標準執行環境保育，甚至宣誓將在2030年達到淨零排放，進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統分析（時間：2021/7/1~2022/6/30），可見信義房屋與ESG相關聲量成長了13倍，被大眾熱議的關鍵字則有「永續」、「環境」、「社會治理」、「減碳」、「社區」、「淨零排放」等詞彙，且在「地方創生」話題上，正面好感度還是飆高成長到89%，對此，榮獲今年《網路口碑之星》ESG策略卓越獎。

企業的存在無法帶來貢獻，才是真失敗

▲信義房屋公共事務部副總經理林俊安出席2022網路口碑之星頒獎典禮，獲得ESG策略卓越獎。

image source：網路溫度計

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