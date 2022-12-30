台灣人瘋赴日買房！全年交易突破550戶 信義日本預測大阪這關鍵將帶動房市

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外國人到日本買房不需要居留權就能置產，且相較於其他國家地區來說，不動產制度健全、出現買賣糾紛機率偏低，據信義房屋不動產株式會社統計，截至今年11月底，全年的成交戶數超過550戶，金額約390億日圓，創下歷史新高。

日本房價也漲 大阪世博會將帶動房市

據信義房屋不動產株式會社社長何偉宏分析，日本東京不動產在這五年間上漲幅度約30%，而大阪則是上漲約15%，從歷史資料來看，都呈現穩定成長趨勢，且雖然東奧結束了，日本政府也沒放緩建設速度，東京一直是國家重點發展地區，而大阪則是即將主辦「2025年世界博覽會」，預計將帶來2兆日圓商機，對此，日本也做了許多城市建設，他相當看好未來這兩區不動產市場發展。

image source：翻攝FB／Expo2025 大阪・関西万博

億元起跳物件越來越多投資者買

而選擇赴日置產的台灣人，過往以軍公教為主，如今受到匯率變動影響，越來越多白領階級的投資者，願意將投資比例的一部分挪來日本置產使用，據信義房屋不動產株式會社統計，目前投資客佔比約60%，而自住者約40%，其中以4千萬日圓至7千萬日圓為大宗，不過億元起跳的物件，也越來越受國人投資者喜愛，特別偏好一房一廳或兩房一廳的大樓產品。

針對購屋自用的客戶，信義房屋不動產株式會社也與當地廠商合作，提供簽證辦理、司法行政書士介紹、搬家、裝修、傢俱和家電購置等支援服務，協助信義房屋的客戶解決日常生活上的不便。

image source：信義房屋提供

創新服務、科技助攻 跨國買房更有效率

另外，為解決無法跨國看房問題，信義房屋不動產株式會社透過視訊看屋，由日本當地服務同仁直播，從搭電車下車開始，沿路介紹生活環境，讓客戶即使身在台灣也能也能身歷其境了解物件。甚至推出視訊簽約（全程錄影錄音）來確保交易安全，而新上線的DiNDON智能賞屋，可透過720環景、3D立體格局及線上量尺等功能，讓客戶買房更有效率。

image source：信義房屋提供

曾受疫情影響業績下滑超過90% 重新思考品牌價值

不過近兩三年來受疫情影響，信義房屋不動產株式會社社長何偉宏表示，尤其在初期確實有一段時間業績掉了超過90%，但這也讓公司重新思考自身價值，決定運用智慧科技與創新的服務，協助消費者能即時掌握日本房市資訊、分析市場動向、做好置產投資規劃，專注為客戶赴日置產交易安全把關，以「守護消費者在日房產」為使命，受到客戶的信任與支持，才能在疫情期間挺過來，業績屢創新高。

image source：翻攝FB／信義日本

未來信義房屋不動產株式會社也將以「創新服務」與「雙品牌經營」兩大層面為發展重點，延續創新服務精神，並結合智慧科技運用，繼續推出超乎客戶想像的優質服務。另外，也會積極將信義企業集團社區服務精神和理念延伸到東京在地，朝永續經營邁進。

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