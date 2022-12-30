台航年終獎金也很棒 估達9個月

外國人到日本買房不需要居留權就能置產，且相較於其他國家地區來說，不動產制度健全、出現買賣糾紛機率偏低，據信義房屋不動產株式會社統計，截至今年11月底，全年的成交戶數超過550戶，金額約390億日圓，創下歷史新高。

2022-12-30 13:23