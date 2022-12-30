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台航年終獎金也很棒 估達9個月

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

散裝船的台航（2617）今年的年終獎金也很好，也是較去年同期成長，台航預計送董事會的年終獎金為8加1個月的考核獎金。

BDI指數今年上半年表現還不錯，台航今年前三季營收約27.9億元，年增率20.2%，稅後純益為16.16億元，年增率79%，每股稅後純益為3,87元。

台航前三季營收約約有88%來自散裝運費收入，營業毛利約10億元，較110年同期增加0.97億元，成長約10.7%，營業毛利率為35.8%，第3季指數走跌較去年同期38.9%稍低，但隨著本年度船舶陸續完成換約及續約及散裝新船加入，毛利率有望止跌回升。

展望明年，俄烏戰爭對散裝航運市場後續影響，會造成大宗原物料及穀物出口減少以及能源價格高漲，再加上歐盟禁運俄羅斯煤炭，故歐洲各國遂轉往印尼、澳洲等地拉貨，使得某些航線運送更長，對整體運費收入反而呈現受惠。

此外，明年初將生效的環保新規，未符合法規船舶需減速甚至加速淘汰，預期船舶供給缺口將持續擴大，有利支撐運價，對中長期而言是一利多。

毛利率 營收 年終獎金

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