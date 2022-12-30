高雄港展現多元經營成果 今年營收穩定成長

高雄港今年無畏疫情肆虐、烏俄戰爭、歐美塞港及船期嚴重延誤影響，在多元化業務經營下，今年營收預計達80.21億元，較去年同期成長6.83%。

臺灣港務公司李賢義董事長表示，雖然在貨櫃業務量方面，全年受供應鏈危機及需求減緩等因素干擾下，預估今年全年高雄港貨櫃裝卸量僅為945至950萬TEU，較去年減少約35至40萬TEU，減幅約3.7至4.2%。

而在高雄港務分公司的努力經營下，戰戰兢兢、認真打拚，去年多元化經營有許多實績，例如 1.為提升高雄港貨櫃碼頭營運效率，改善航商業者後線場地不足，積極佈局高雄港貨櫃碼頭重配置，今年1月就與萬海航運完成簽約，俟長榮海運搬遷至第七貨櫃中心後，由萬海進駐經營第五貨櫃中心79至81號碼頭。

2.配合政府離岸風電政策，協助推動離岸風電國產化之目標方面，特別將洲際一期後線34公頃倉儲物流用地調整為離岸風電發展基地，於今年3月成功招商由華新麗華公司及銘榮元新能源公司完成簽約進駐，預計經營海底電纜與水下基礎組裝等業務。

3.為提升高雄港船舶加油服務業務品質，也完成了高雄港洲際二期碼頭S17碼頭及S16、S17後線土地與油駁碼頭約10公頃用地招商案，順利引進業者投資興建油品儲槽與附屬設施，完工後將增加高雄港區船舶加油及油品儲轉等業務。

4.積極打造水岸觀光環境，完成倉7-10庫及其周邊場地占地約0.6公頃，以餐飲、運動休閒及觀光產業等空間配置，成功吸引了25家廠商及70個品牌進駐，尤其今年台灣設計展期間，整個蓬萊港區參觀民眾突破600萬人次。還有愛河灣遊艇碼頭A區，亞果公司已於今年12月正式營運，提供87席遊艇泊位，將帶動高雄遊艇休憩產業的蓬勃發展。

在附屬港方面同時也展現傲人成果，(1)安平港除自由貿易區事業穩定成長外，也加入離岸風電業務，今年新增2家風電業者簽約進駐，未來將持續推動風電相關產業進駐，觀光遊憩方面，持續辦理水岸規劃發展及招商。

(2)布袋港3月打造新旅客服務中心後，已超過38萬旅客人次造訪，後續將積極籌辦多項設施改善工程和招商引資。

(3)澎湖港馬公港埠大樓旅館部完成招商簽約，同時配合跳島旅遊計畫，進行郵輪碼頭延建及多項客運服務設施優化工程等。

展望明年，高雄港務分公司繼續努力拚佳績，包括有積極協助長榮公司整備第七貨櫃中心第一期S5至S3B碼頭及部分後線場地，預計明年5月即可啟動第一期營運作業，這是高雄港與航商業者合作的典範，共同持續深耕高雄港作為東亞地區轉運基地，來鞏固高雄港貨櫃樞紐港地位。

同時，配合政府「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」政策，及解封後國門開啟，國際郵輪於明年3月重新到港，辦理高雄港旅運中心辦公及商業空間招商進駐作業。

而延續大港倉一期開發成果，將於明年辦理大港倉二期(倉4-1A庫、倉6庫、保養棚、加油站及倉4空地)招商作業，結合大港倉一期及大港橋串聯駁二、蓬萊兩端區域，以加速水岸空間整體發展。

高雄港除持續專注於港埠核心業務，也將積極擴增自由貿易港區範圍，增加多元產業進駐港區，以提高雄港貨物量能與國際競爭力，並協助航商業者深耕高雄港。高雄港務分公司王錦榮總經理表示，將持續為各港口營運厚植紮根，蓄勢待發，也與航港產業夥伴攜手共進、永續共榮，邁向多贏新局面。