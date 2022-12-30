快訊

中職／Thank you洪總！悍將說了再見 下一站一路向南？

曾被柯罵誰家的狗！民眾黨中評會主委林恕暉退黨： 到了該分手時候

西太后辭世！「從小學老師→龐克教母」連慾望城市凱莉都穿她的婚紗

拚長榮？陽明年終+分紅員工爽領至少45個月

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明最後選擇採取依月分方式發放，每一位員工約領21個月的獎金。（本報系資料庫）
陽明最後選擇採取依月分方式發放，每一位員工約領21個月的獎金。（本報系資料庫）

陽明海運（2609）年終獎金是12個月加上1個月的考核獎金，陽明員工最期待是明年的員工紅利最少33個月以上。

貨櫃三雄前三季獲利創新高，年終獎金成熱門議題。長榮海運（2603）最高發出52個月後，大家都好奇陽明要發多少，陽明年終獎金等到明年元月才會送董事會討論，目前送董事會的版本是12個月加1個月的考核獎金；萬海（2615）年終獎金以往都是放年假前夕員工才會知道各自獎金，為三雄最晚發年終的業者。

陽明股東會通過根據公司章程獲利提撥員工酬勞1%，去年金額高達20億元，考量到工作模式不同，陽明最後選擇採取依月分方式發放，每一位員工約領21個月的獎金。

截至目前為止，陽明累計前三季獲利還是繳出新高的成績單，合併營收3,159.64億元，營業毛利2080.45億元，稅後純益純益1,658.58億元，較去年同期增加50.95%，每股稅後純益為47.5元，也讓明年的依獲利提撥員工酬勞1%出現想像空間，市場推估最少有機會達30個月。

針對年終獎金，陽明海運表示，年度績效獎金依營運績效與公司內部規章發給，本年度績效獎金已訂於農曆年前發放。另關於員工酬勞，亦將於公司年度決算後依章程規定辦理。

陽明的年終獎金在12月會排在元月的董事會討論，董事考量到陽明還有一部分的官股色彩，所以董事會在年終考量面向會比較多，然而陽明獲利創新高也是事實，最少會維持去年12個月的年終獎金。

萬海的年終獎金都在農曆新年前最後一個工作日公布，萬海年終獎差異性都很大，去年萬海就採年終獎金12個月外加獎金方式，所以業界也算不出來萬海年終獎金，從過去到現在的慣例，年終獎金都是依員工績效作為發放標準，之前萬海也表示，年終獎金現在還看不準，大家都還要努力當中。

陽明海運 年終獎金 萬海

延伸閱讀

陽明 三策略因應變局

陽明董鄭貞茂推存在、改變及影響力來因應全球市場變化

陽明交大碩論被認定抄襲、學位被撤 林耕仁道歉了

中鴻、陽明 四檔有看頭

相關新聞

拚長榮？陽明年終+分紅員工爽領至少45個月

陽明海運（2609）年終獎金是12個月加上1個月的考核獎金，陽明員工最期待是明年的員工紅利最少33個月以上。

泰山董事詹皓鈞再砲轟 前董詹岳霖應當個有骨氣的「晉惠帝」

泰山（1218）董事詹皓鈞日前重砲轟堂哥、前董詹岳霖為現代「晉惠帝」 ，今（30）再次發信，提到詹岳霖近期在多家媒體說自...

再度被錢砸醒！長榮海運年終確定了 最高可領「52個月」、優於去年

長榮海運（2603）去年獲利推估最少3,500億元，年終獎金公布，答案是最高「45個月」，改寫去年由長榮海運寫下的上市櫃...

一泊十萬京都飯店、現代版霍格華茲 跟著范秉豐住五星酒店

點開網頁，圖文並茂的飯店介紹，以為自己來到哪個旅宿指南，沒想到竟是京懋建設執行長范秉豐親手經營的臉書粉絲專頁「跟著執行長逛飯店」。

台灣人瘋赴日買房！全年交易突破550戶 信義日本預測大阪這關鍵將帶動房市

外國人到日本買房不需要居留權就能置產，且相較於其他國家地區來說，不動產制度健全、出現買賣糾紛機率偏低，據信義房屋不動產株式會社統計，截至今年11月底，全年的成交戶數超過550戶，金額約390億日圓，創下歷史新高。

「企業的存在無法帶來貢獻，才是真失敗」 剖析信義房屋創辦人周俊吉5大經營哲學

「企業存在的目的是為了讓社會更好」信義房屋創辦人暨董事長周俊吉接受天下雜誌專訪時這麼說。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。