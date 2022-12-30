拚長榮？陽明年終+分紅員工爽領至少45個月

陽明海運（2609）年終獎金是12個月加上1個月的考核獎金，陽明員工最期待是明年的員工紅利最少33個月以上。

貨櫃三雄前三季獲利創新高，年終獎金成熱門議題。長榮海運（2603）最高發出52個月後，大家都好奇陽明要發多少，陽明年終獎金等到明年元月才會送董事會討論，目前送董事會的版本是12個月加1個月的考核獎金；萬海（2615）年終獎金以往都是放年假前夕員工才會知道各自獎金，為三雄最晚發年終的業者。

陽明股東會通過根據公司章程獲利提撥員工酬勞1%，去年金額高達20億元，考量到工作模式不同，陽明最後選擇採取依月分方式發放，每一位員工約領21個月的獎金。

截至目前為止，陽明累計前三季獲利還是繳出新高的成績單，合併營收3,159.64億元，營業毛利2080.45億元，稅後純益純益1,658.58億元，較去年同期增加50.95%，每股稅後純益為47.5元，也讓明年的依獲利提撥員工酬勞1%出現想像空間，市場推估最少有機會達30個月。

針對年終獎金，陽明海運表示，年度績效獎金依營運績效與公司內部規章發給，本年度績效獎金已訂於農曆年前發放。另關於員工酬勞，亦將於公司年度決算後依章程規定辦理。

陽明的年終獎金在12月會排在元月的董事會討論，董事考量到陽明還有一部分的官股色彩，所以董事會在年終考量面向會比較多，然而陽明獲利創新高也是事實，最少會維持去年12個月的年終獎金。

萬海的年終獎金都在農曆新年前最後一個工作日公布，萬海年終獎差異性都很大，去年萬海就採年終獎金12個月外加獎金方式，所以業界也算不出來萬海年終獎金，從過去到現在的慣例，年終獎金都是依員工績效作為發放標準，之前萬海也表示，年終獎金現在還看不準，大家都還要努力當中。