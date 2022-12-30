供資金周轉 樂天銀兔年推首期利息1元、開辦費1元貸款

2022年最後一天，樂天國際銀行今（30）日宣布新春活動，推出兔年新春好運到，1+1=兔，好運加倍貸款優惠，不僅開辦費只需要新台幣1元（訂價新台幣6,000元），首期利息也只要1元；另樂天國際銀行同時推出「樂天電能貸」優質客層方案也進一步開放予各行各業的民眾申辦！

農曆新年假期即將來臨，民眾也將迎來連續10天的新春年假。樂天國際銀行觀察到往年民眾於年關將近的同時，會有資金周轉的需求。為了協助民眾能在連續假期期間維持資金運用的順暢，並且妥善規劃資金用途，即刻推出兔年新春好運到，好運加倍貸款優惠方案，兔年活動，1+1=兔(“2”)：開辦費只需要1元，首期利息也只要1元！再搭配樂天國際銀行24小時全程線上申辦的服務特點，提供民眾方便、快速又優惠的資金解決方案。

樂天國際銀行「樂天電能貸」優質客層方案也進一步開放予各行各業的民眾申辦，只要民眾有購置電動車的資金需求，年收入達新台幣120萬且信用狀況良好者，不限制任何職業類別即可申貸。年關將至，各大品牌電動車大量到港。國人習慣於農曆年前交車，購置電動車不僅可享免牌照稅、免燃料稅，申貸「樂天電能貸」更不須負擔設定費還可享免開辦費的優惠，將替車主節省一筆可觀的費用成本。因政府已宣布電動汽機車免徵牌照稅4年，期限至2025年12月31日，現階段消費者購置完全以電能為動力之車輛將不需繳納牌照稅及燃料稅，相較於購置非電動車輛每年將節省一筆可觀的稅賦支出。新購車主使用「樂天電能貸」購置電動車更Smart、更Easy！

樂天貸年終慶趴兔」貸款總費用年百分率約1.60%~15.59%【樂天電能貸】貸款總費用年百分率約1.59%~15.59%，相關產品內容及限制條件，請洽樂天國際銀行官網。