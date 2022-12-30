前10月六都核發建造執照總樓地板面積 六都以這縣市占最多
主計總處發布國情統計，111年1-10月全國核發建築物建造執照件數較去年同期減少10.1%，但核發建築物建造執照總樓地板面積3,831萬平方公尺，則增11.2％，六都中以台中市占1成5最多，其次為桃園市占1成3。
主計總處表示，依建築法規定，建物之新建、增建、改建及修建，應請領建造執照。內政部統計，111年1-10月全國核發建築物建造執照件數為1萬9,480件，較去(110)年同期減10.1％；總樓地板面積3,831萬平方公尺，則增11.2％；平均每件1,966平方公尺，增23.7％。
依用途別分析，111年1-10月核發建造執照總樓地板面積以住宅類2,054萬平方公尺(占53.6％)為主，較上年同期增2.6％，工業、倉儲類723萬平方公尺(占18.9％)，增40.5％，辦公、服務類(占11.9％)增逾8成，農業設施及商業類(各占8.1％及2.3％)則分別減14.3％及26.8％。
依六都核發建造執照總樓地板面積觀察，111年1-10月共計2,715萬平方公尺，占全國比重約7成，年增14.6％，其中以台中市占1成5最多，其次為桃園市占1成3；與上年同期相較，台北市因辦公、服務類擴增，增近1.3倍，新北市、桃園市、台中市及台南市亦分別增17.4％、6.3％、4.6％及1.2％，高雄市則因商業類基數高而減11.0％。
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