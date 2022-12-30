泰山堂弟再轟堂哥：當有骨氣的晉惠帝、別被大圈仔挾持

泰山企業經營權之爭持續延燒，泰山董事詹皓鈞今（30）日再度發出公開信，向其堂哥、前董座詹岳霖公開喊話，希望賣股的詹岳霖好好思考，「將泰山七十年的金字招牌，交給唯利是圖，沾染強盜色彩的集團，真能問心無愧？」「您相信朱國榮砸了上百億買股票，肖想入主泰山，是為了賣氣泡水、八寶粥、仙草蜜？」

詹皓鈞也呼籲詹岳霖應「拒絕大圈仔利誘、當個有骨氣的晉惠帝」，才對得起數萬名股東與胼手胝足創業的詹家長輩，但如果連善惡判斷都失常，淪為「被股市大圈仔挾持的晉惠帝」，那就太可悲了。以下為詹皓鈞公開信全文。

敬愛的詹岳霖前董事長：

我之前寫給您的公開信，在泰山臉書上，短短二天獲得2.5萬個按讚數，為了感謝正義網友的熱情支持，我冒昧再提筆寫Part 2；更希望能喚醒您，不忘長輩堅持良善的家訓，趕緊回頭是岸，別與「股市大圈仔」、「殯葬大老」集體沉淪，才對得起當初咬牙陪您度過六年０股利慘淡歲月的數萬名股東。

許多網友形容泰山事件，精彩程度可比韓劇《財閥家的小兒子》；其實泰山詹家是個很純樸的彰化家族，長輩教導我們要堅持做食品業《大家ㄟ靠山》，因此歷次食安風暴，泰山都能通過考驗。股票上市，傳承到第三代，家族色彩逐漸淡化，擢升專業幹部擔任總經理，更加注重公司治理與經營績效，連續5年配股利，合計4.5元，這都是避免您主政9年，大家勒緊褲帶過日子的噩夢再次重演。

看了您在媒體的發言，除了追述自己的「建樹」，也努力反思自己的缺失，包括「殺氣太重」、「如果能重來，不必當壞人」；其實股東從來不指望企業CEO是好好先生，但做得再多，還是得回歸數字檢驗，以免做愈多錯愈多。大家給了您九年的時間，癡癡等到最後四年，回報是全部０股利，無奈將您請下台，難道家族成員對您還不夠寬容厚愛？

沒錯，泰山是上市公司，經營者不一定非得姓詹；但您選擇賣股的對象，其集團幕後大哥是曾在澳門搶運鈔車，坦承自己是「強盜」，潛逃到了台灣四處掠奪企業，行事風格宛如「股市大圈仔」的朱國榮先生。如果您還有一點骨氣，理當拒絕「強盜」集團的利誘，才對得起五萬名股東與胼手胝足創業的詹家長輩。

您說從沒見過朱董，這可能是朱董一直忙著打官司，目前有七件官司要煩心，其中三案，一審就判刑超過27年，不法所得逾十億待沒收；更遑論，根據專業法律見解，當年朱董在澳門涉及的搶劫殺人罪，造成一死一重傷的慘案，應不受追訴權時效的限制，應有重啟偵察的空間，司法機關應該動起來。也難怪您即使「賣股投靠」，卻仍跟幕後大哥緣慳一面。

至於您的盟友，放話要查帳的「殯葬大老」劉偉龍先生，因為泰山的帳公開透明，一向不怕查，反而應該優先查他擔任董事長的瑞助營造，怎麼連桃園八德運動中心的羽球館天花板都會塌？民眾倉惶逃命的影片不僅上了CNN，被譏「丟臉丟到國外去」，還有網友自製短片，嘲諷此舉是為了訓練羽球選手的「短跑能力」與「爆發力」，KUSO殯葬龍真的「用心良苦」。

您受訪時也說「殯葬大老」劉偉龍坦承不懂食品業。但他卻老想著要惡意併購泰山，如果能專注殯葬本業，扭轉龍邦三年０股利的困境，其幕後大哥「股市大圈仔」朱國榮先生應該會清淨許多。

朱董曾在法庭上向法官乞求，希望能給個活命的機會，自曝曾在澳門犯下搶劫殺人案，被中國大陸永久通緝；但法官還是將他收押四個月，後來交了天價級四億元的保釋金，才能在外趴趴走。近日相關案件還將密集開庭，朱董肯定不樂意又重回看守所「深造」。

您賣股獲利之餘，何不反思：將泰山七十年的金字招牌，交給唯利是圖，沾染「強盜」色彩的集團，真能問心無愧？您相信他砸了上百億買股票，肖想入主泰山，是為了賣氣泡水、八寶粥、仙草蜜？

岳霖堂兄，我深信您不是壞人，就如同網路PO文：晉惠帝也有四大優點，身為晚輩，好意提醒您，跟朱董沾上邊的金融大亨，現在還忙著跑法院，立委也呼籲主管機關，要嚴查龍邦惡意併購泰山的資金來源。當個「晉惠帝」，或許是個性與能力使然 但如果連善惡判斷都失常，淪為被「股市大圈仔」挾持的「晉惠帝」，那就太可悲了。

期待還能與您嘗八寶粥、喝仙草蜜的堂弟

泰山董事詹皓鈞 敬啟