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再度被錢砸醒！長榮海運年終確定了 最高可領「52個月」、優於去年

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮海運（2603）去年獲利推估最少3,500億元，年終獎金公布，答案是最高「52個月」，改寫去年由長榮海運寫下的上市櫃年終獎金40個月的記錄。

長榮海運最關心的年終獎金今天揭曉，以基層員工月薪4～5萬元計算，考績好的人約領到45個月，在今早已200多萬元落袋，推估區間約在10-45個月，有些同仁最高領到52個月。明年還有長榮公司章程訂了公司盈餘的0.5%必須提撥當作員工福利金，以目前獲利數字推估最少也還有10個月。

低調的長榮海運員工昨天都很期待，希望再度「被錢砸醒」，今天醒來再度被進帳的年終獎金驚到，長榮海運今年前三季已大賺3,043.5億元，提前超車去年一整年賺進的2,390億元，就算今年下半年市場反轉，長海運業維持去年的年終獎金45個月，還是可望連莊「年終王」，就算明年海運場的前景變數大，因為今年的獲利真的比去年好，長榮海運還是維持著龍頭高獲利應有水準。

長榮海運 年終獎金

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