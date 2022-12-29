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舊振南2023「春趣饗樂」春節禮盒搶手 企業送禮竟占45%

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
舊振南2023「春趣饗樂」春節禮盒搶手熱賣，企業送禮竟占45%。記者宋健生/攝影
舊振南2023「春趣饗樂」春節禮盒搶手熱賣，企業送禮竟占45%。記者宋健生/攝影

福兔春饗、喜樂相聚！邁入第134年的百年漢餅品牌舊振南，為探尋逐漸消散的年味，找回春節獨特的逸趣，今年特別以「春趣饗樂」為主題，以春節的代表圖飾與色彩，將傳統習俗及祝福埋藏在禮盒設計中，推出一系列春節應景商品禮盒。

舊振南董事長李雄慶指出，隨著節慶市場買氣回升，預估今年春節檔期銷售相較2022年可成長近三成。而自即日起，在舊振南全台實體門市都可購買各式年節應景甜品。

另據了解，今年預購買家有超過四成五為企業送禮需求，其中又以700至1,000元的禮盒最受歡迎。面對原物料與人工成本上揚，舊振南今年也調漲產品售價，平均調幅約5%至7%。

舊振南今年推出全新設計款「咬春福袋」，外觀以喜悅紅搭配永恆藍，展現品牌流淌百年始終秉持著「喜悅、信任」的精神，也體現對消費者不變的食安承諾。

而硬挺兼具的細緻提袋設計，裝入精選多款麻粩及應景的甜蜜零嘴，隱含甘福滿載的吉祥意涵，頗受消費者好評。

舊振南嚴選台灣在地年節盛產的「年柑」茂谷柑，推出「果菓禮盒—茂谷酥」，柑橘果肉與古法冬瓜醬熬煮製成內餡，豐富層次的酸甜滋味，「大吉大利」美好意涵傳遞最佳禮數。

舊振南經典12入鳳梨酥禮盒，訴求過年旺旺來，採用在地台南關廟鳳梨，酸甜滋味、令人意猶未盡。二款禮盒皆適合帶出國分享親友，是最佳台灣味的贈禮首選。

舊振南手工粩類，嚴選一年採收一次的「九頭芋」，加上糯米蒸煮打漿後製成年糕狀油炸，口感酥鬆香脆，裹上淡淡蜜香的手工麥芽糖，是年節限定的人氣商品。

「金玉滿堂禮盒」則包羅多款綜合麻粩，全新口味的「莓果粩」，搭配蔓越莓、洛神花及酸甜草莓淋醬點綴其中，清甜莓果香氣加上酥香口感，記憶感滿點。

李雄慶表示，舊振南2023年春節禮盒「春趣饗樂」，實體門市有加碼滿額贈活動，消費達門檻即有機會獲得「揚眉兔氣春福窗花」、精緻紅包袋及春節應景甜點—棗枝，數量有限，送完為止。

此外，今年更推出舊振南Line會員專屬活動，活動期間加入舊振南官方LINE帳號會員且消費不限金額，享優惠價99元加購象徵吉祥與安康的「平安龜」。李雄慶說平安龜取音「龜」，得平安歸、好歸宿、福祿雙歸的寓意，成為人們祈願美好的寄託，平安好過年。

舊振南 春節

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