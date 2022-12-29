政策補助節能出手 全國電看明年營運較今年有持平以上

為加速汰換老舊耗能家電，政府拍板投入30億元預算，於明(2023)年實施家電汰舊換新節能補助，是史上最大規模家電輔助方案，國內主要家電通路的全國電子（6281）先前對明年大環境及公司明年營運均持保守看法，不過受惠政府政策補助的推波助瀾下，市場買氣將明顯回升，對明年公司全年營運由先前的保守，轉為看好將至少有持平今年以上的業績表現。

電器公會全國聯合會日前表示，目前估計全台10年以上老舊定頻冷氣與冰箱還有約707萬台，預計可以輔助約64萬台，只要家庭住戶汰舊換新、購買1級能源效率的冷暖空調或電冰箱，每台補助3,000元，加上之前至2023年6月14日的貨物稅最高退稅2,000元，等於最高可省下5,000元，是政府有史以來最多金額輔助購買節能家電的政策，也因此勢必引起一波換購節能空調、冰箱的熱潮。

全國電子表示，依過去經驗，政府若是推出相關的節能換機補助政策，確實都能有效的推動市場的換機買氣，而過去都是不同補助接連推出，但此次則是結合補股及貨物稅退稅共達5000元，全國電子認為，這樣的補助金額將讓消費者相當感，預期對明年的市場買氣會有顯著的幫助。

全國電子表示，對明年全球及國內的經濟景氣及大環境條件仍持保守看法，主要由於目前通膨還是沒有明顯降溫，而重要的研究機構也多預期明年仍會是高利率的時代，因此先前才會對整體景氣、消費市場買氣及公司明年全年銷售較為保守，但在政策推動下，將有利明年家電市場消費表現，該公司並指出，明年全年營運相對今年也可望有持平以上表現。