明年上半年公建商機逾400億元 新北推出三大案

在埃及夏姆錫克（Sharm El Sheikh）舉行的第27屆《聯合國氣候變化綱要公約》（UNFCCC）締約國大會（COP27），已經落幕。整整兩週、外加兩天的延長賽，各國攤開碳排帳冊，最髒的石化燃料、最難克服的重工業碳排，一一拋出，尋求解方...

2022-12-29 16:50