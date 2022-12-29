明年上半年公建商機逾400億元 新北推出三大案
今年公共建設招商成績亮眼，截至12月28日共簽約114件、金額2,685億元，刷新歷史紀錄。財政部促參司今（29）日表示，明年上半年各主辦機關預計釋出400億元公建商機，尤其新北市推出不少大案，包括銀新未來城、板橋第二運動場、淡水第二漁港，規模都在50億元以上。
促參司專委洪美菁表示，今年民間參與公共建設簽約成績亮眼，截至12月28日，簽約件數114件，簽約金額2,685億元，其中促參案簽約76件、552億元；其他法令簽約38件、2,133億元。
洪美菁表示，不僅簽約件數連續兩年破百，簽約金額更是史上新高，顯見疫情逐漸解封後，民間投資量能愈顯充足。
以六都來看，高雄市簽約六件、金額671億元，冠居六都，奪下今年招商王，指標案件是由興富發（2542）得標的特貿三都更案，該案投資額約397億元。
台北市則以549億元位居第二名，件數則有17件，今年北投士林科學園區T16街廓設定地上權案順利招商，光是此案簽約金額就達308億元。
新北市則有新店寶高智慧產業園區、永和大陳地區都更案等大案，合計引資約261億元，位居第三名。
洪美菁表示，各主辦機關明年上半年約將釋出400億元公共建設商機，其中投資額超過50億元的共有五件，包含新北板橋第二運動場、新北銀新未來城、台中巨蛋、新北淡水第二漁港、嘉義市綠能永續循環中心等，新北市就囊括了三案。
促參司表示，促參法修法已三讀完成並經總統公布施行，希望明年陸續完成三大子法，包括促參法施行細則、政府有償取得公共服務評估辦法、履約爭議機制等。
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