鳳山指標案「藏美東京都」 導入五星飯店生活服務

藏美建設今（29）日與漢來飯店旗下「漢來國際物管」團隊簽約，禮聘漢來國際物管為鳳山市中心個案「藏美東京都」生活顧問，期望將五星級飯店思維及專業服務經驗導入社區，創造大高雄與眾不同的美學生活模式。

藏美東京都位於93期重劃區，該重劃區原為眷村，周邊具備生活機能，個案面積2160坪，規劃地上15層，地下3層，20~40坪，今年7月開賣， 目前實價揭露已逾140戶，成交單價在30萬到36萬元之間。

漢來飯店副總經理陳依文表示，藏美東京都的建築規劃已達五星級飯店水準，這次作為該案「飯店生活顧問」，最終目的就是要讓住戶能夠享受到國際五星級飯店的服務，也讓住戶除了生活之外也可以享受到品味。

她表示，漢來（1268）宗旨就是提供「感動的服務」，讓客人感受到 回到家的感覺。配合社區公共空間設施條件，為住戶安排全年體驗課程，涵蓋廚藝教學、花藝課程、調酒品茗、健康講座等，為藏美東京都住戶創造不一樣的生活模式，在家復刻五星級酒店頂級享受。

藏美建設表示，漢來國際物業管理在高雄只服務2個社區，除了最高檔次豪宅「國硯」，另一就是藏美東京都。