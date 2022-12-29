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他砸2.1億買礁溪土地 身份曝光竟是「飯店最強繼承者」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
福里建設以2.1億元無貸款買進礁溪489.16坪土地。記者朱曼寧／攝影
福里建設以2.1億元無貸款買進礁溪489.16坪土地。記者朱曼寧／攝影

據實價登錄，今年9月成交一筆宜蘭縣礁溪鄉公園段489.16坪土地交易，總價共2.1億元，換算每坪約42.9萬元，無貸款購置，創下礁溪今年最高總價的純土地交易。經查，買方為福里建設股份有限公司，其負責人為蕭琦晃。據悉，過去媒體報導稱蕭琦晃就是繼承過世的福華集團二代之老六廖德修的密友。

據悉，蕭琦晃原本是福華飯店的櫃台員工，後獲得廖德修賞識，提拔成為特助，廖德修過世後，因膝下無子女，妻子也早一步過世，便接手廖德修生前50億元資產，包括福里建設公司的股權、北市慶城街「福里花園大廈」、陽明山、日本、美國等地的房地產。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，礁溪屬於觀光城鎮，加上購置方背景，推測短期目標應還是以旅宿為主，尤其這幾年的住宅房市不被看好，礁溪也沒有住宅產品投資市場，若要論及回在地買盤，供需上更沒有推新案可使力的空間，還會受限各式各樣的打房規範，包括限期開工、建商與買方的貸款條件上也都不好等窘況。

陳炳辰認為，即便當地多有旅宿業種競爭，但在疫情與觀光情勢逐步明朗，多元拓展本館以外的分館，甚至做出如頂級商旅，或高檔餐廳等區隔化，都會是高價獵地的考量。

觀光 陽明山

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