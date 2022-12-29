中興電報捷 再拿國道6大休息站之充電站經營權

中興電工（1513）報捷，再拿下第二期國道高速公路服務區充電站8年經營權，中興電今（29）日表示，電動車趨勢浪潮來襲，中電電（1611）握有「插槍即充」的服務功能，是目前國內唯一一家可做到此項規劃的業者，並以自有品牌iCharging運營的電動車充電站，目前總計拿下國道10個休息站之充電站經營權，未來也將持續建置電動車充電站。

全球邁向2050年淨零碳排目標，中興電看好電動車發展，積極布局充電樁、充電站市場，繼去年2月拿下第一期國道休息站服務區電動車充電站共4站，包括湖口南北站、清水、東山。今年第二期高公局招標後，再度拿下關西、蘇澳、泰安南北站、仁德南北站等6站，共44個電動車快充停車位，等於國道主要的休息站充電區都被中興電拿下。

中興電指出，iCharging預計設置單樁350kW，全部以快充為主，可滿足國道電動車主高速充電需求。

中興電持續擴增服務據點，目前全台共開挖12個站點，包括竹科、中科、南科、遠東工業區、三重湯城工業區、北市世貿站、小巨蛋站等，另，台北市iCharging的三個站點分別是新生高架南京站、新生高架民權站、內湖污水處理廠站等三處公有停車場內。

中興電iCharging是全台首創插槍即充功能的充電運營商，讓車主只需要插槍就能夠自動充電，減少複雜的過程，達到快速充電之效果。此外，中興電指出，旗下iparking會員數已達42萬人，全台嘟嘟房停車場達340個，而iCharging可提供一站式停車及充電的服務，也與各家銀行跟第三方租戶完成金流的整合，可提供便捷的充電結算服務。

中興電是全球唯一同時具備氫燃料電池及智慧型微電網技術的重電設備大廠，擁有整合旗下各品牌的實力，可滿足未來進入電動車時代發展所需之能力，其中，中興電也是國內首創國道超充站導入智慧電網系統，以啟用氫燃料電池作為創能來源，其氫燃料電池目前已擁有全球8家電信業者認證。