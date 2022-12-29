瓦城為強化台灣餐飲競爭力 成立瓦城泰統服務管理學院

隨年末聚餐與旅遊旺季到來，加上境外旅客逐漸回流，餐飲業迎來顯著業績成長， 人力需求也因此大幅提升。瓦城泰統集團向來以完善嚴謹的人才培訓及晉升制度為業界稱道，為回饋集團夥伴一年來的辛勞並予以勉勵，於今(29)日舉辦明日之星表揚典禮， 邀請 200 位晉升夥伴齊聚會場，場面壯觀。董事長徐承義不僅親臨頒獎，更宣布成立台 灣首間「瓦城泰統服務管理學院」，未來將持續強化服務水準，期望帶動業界正向發展， 進而提升台灣餐飲人才的國際競爭力。

明日之星表揚典禮盛大舉辦 200 位年輕夥伴榮獲晉升

瓦城泰統集團於今日舉辦「瓦城明日之星表揚典禮」，邀請全台各地 200 位晉升夥 伴出席領獎，獲獎者平均年齡只有 25 歲，如此大規模的讓年輕優秀人才同獲快速晉升， 在餐飲業界實屬難得。有許多夥伴，剛進入瓦城時，甚至沒有任何餐飲經驗，但透過不 斷地努力學習，和公司一起成長茁壯，成為瓦城泰統集團的明日之星。

典禮以時尚運動風為主題，不僅特別設計時尚拍攝區，讓年輕夥伴脫下平日制服， 展現有別於工作以外的時尚自我風格，亦提供多款趣味運動機台讓夥伴交流切磋，董事 長徐承義更親自下場與夥伴競賽同樂，展現企業領導者少見的親和力與活力。

強化服務成立「瓦城泰統服務管理學院」 培育全方位優質新秀

瓦城泰統集團成立至今，已藉由「廚藝管理學院」與獨創「十一級廚務臂章制度」 培養了無數的廚藝人才，也受到業界好評，公平競爭環境更讓集團內部夥伴得以快速成 長。隨著近日餐飲市場迎來復甦商機，集團也將達到前所未有的營運規模，除了發揮廚 藝人員長期累積的硬技術之外，服務人員的軟實力也將成為未來發展的重要助力。因此， 瓦城秉持「真心為你」的精神，持續以「創造顧客心中最好的餐廳」為目標，希望能夠 提昇服務人員的訓練效率與效能，宣布成立台灣首間「瓦城泰統服務管理學院」。

「瓦城泰統服務管理學院」培育、發展最具競爭力的餐飲服務人才，藉由集團超過 30 年之根基及經驗，搭配既有的「十一級服務徽章制度」，將工作項目從基本桌邊服務、 點餐銷售至進階專職領台，皆以系統化、階段式進行訓練。除了強化餐廳服務執行細節， 更養成餐飲經營管理人才，受過完整訓練的夥伴，不僅能夠提供專業的桌邊服務，亦具 備專業配菜知識與經驗，甚至能夠針對顧客喜好、人數，提供最適宜的菜色建議，讓顧 客享受最佳美味。

完整考核升遷機制 每年最高達 10%-35%調薪幅度

「瓦城泰統服務管理學院」將依據公開透明的訓練考核制度，每月每季定期舉行， 同仁可依學習狀況提出報名，並由主管偕同輔助訓練，通過訓練考核後即可晉升，每年最高可達 10%-35%的調薪幅度。

瓦城表示，隨著集團發展，同仁也將得到更大的發展舞台，期待未來能讓每個表現 優異的夥伴都能更進一步學習管理與領導能力，有望最終都能成為店經理甚至更高階的 職位，擁有更棒的發揮空間，也加強每家店的凝聚力。

硬技術與軟實力兼具 助台灣餐飲人才立足國際

董事長徐承義表示，近期餐飲品牌強力徵才，除了薪資條件之外，能否提供寬廣的 職涯舞台其實更獲年輕族群重視，「瓦城泰統服務管理學院」將每位夥伴都視為未來主 管進行培育，並設立明確的升遷與調薪機制，提供無限發展空間。除此之外，瓦城集團 也與 70 所大專院校及高中、超過 100 個科系進行合作，提供數百位學生實習機會，發掘 更多明日之星。徐承義強調，集團提供完整的培訓制度與發展舞台，讓更多優秀人才加 入餐飲業，將可樹立業界育才標竿，讓產業環境更加成長茁壯，期望藉此推動產業正向 發展，進而使台灣餐飲人才立足國際舞台。