中油淨零碳排衝前鋒 16項主副產品碳足跡已通過驗證

淨零排放是國際重要課題，未來出口產品徵收碳稅已勢不可擋，中油未雨綢繆，今年已主動完成16項主副產品碳足跡盤查作業並取得第三方查驗聲明書，今早發表成果，石化事業部執行長陳國棟指中油將在製程持續減碳、節省能耗、發展碳捕捉及再利用技術，朝2050碳中和目標邁進，「企業要永續，淨零碳排是不可忽略的領域」。

中油石化事業部今舉辦產品碳足跡盤查結果發表會，分享中油推動石化產品碳足跡盤查的契機與經驗。也安排環科工程顧問公司說明產品碳足跡盤查原則與推動流程；台灣衛理國際品保驗證公司說明查驗原則，並公開中油烯烴類、芳香烴類、裂解燃料油等16項主副產品查證結果。

中油石化事業部執行長陳國棟說，蔡總統今年3月公布2050淨零碳排路徑圖，高市府6月成立「產業淨零大聯盟」，國發會昨公布2030淨零轉型階段目標與行動方案，中油一致配合，更響應高市府「以大帶小」策略，希望加速石化產業轉型腳步。

他說中油早在2004年就進行全公司溫室氣體盤查，為完成石化事業部16項主副產品碳足跡盤查，年初成立召集小組，透過產品標的選擇討論、運輸考量、能耗分配係數等，從原料端、生產端到運輸端驗算數據建立全品項碳足跡，並於今年通過第三方驗證，12月8日取得盤查聲明書。

陳國棟指中油希望藉此提供下游業者精確的原物料碳排係數，助國內產業進入國際市場碳交易機制，未來從民生物資到高科技領域，老外總有一天會問碳足跡，因此國內產業更需加速完成碳足跡盤查的工作。

「成果發表只是一個開始」，陳國棟另指，企業更新也是走向淨零碳排的重要一步，中油四輕已逾38年，碳排放功能已屆盡頭，必須更新，更希望成為淨零碳排示範場域。

高市環保局黃世宏指歐盟預計2030年10月實施碳邊境調整機制，2027年也可能開徵碳關稅。因此行政院今年4月已通過溫室氣體減量及管理法的修正草案，明確將碳費徵收納入條文，明訂經公告的產品，都要強制取得碳足跡。