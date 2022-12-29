中油完成石化產品碳足跡盤查 今日發表

中油石化事業部作為國內石化基本原料供應者，響應政府減碳淨零政策，主動完成16項主副產品碳足跡盤查作業並取得第三方查驗聲明書，今(29)日舉辦「台灣中油石化事業部產品碳足跡盤查結果發表會」，說明產品碳足跡盤查結果。

發表會首先由中油石化事業部環保室主任郭輔仁分享中油推動石化產品碳足跡盤查的契機與經驗，除了配合政府淨零減碳政策外，也響應淨零大聯盟號召。

為了執行旗下石化產品的碳足跡盤查，首先需要擇定標的與範疇，並教育訓練團隊成員，使其熟悉碳足跡之內容與意涵，再逐步執行數據調查、碳足跡計算，以完成初步報告。

環科工程顧問公司林瑀柔組長則說明產品碳足跡盤查原則與推動流程，並由自身輔導多重產業的顧問觀點出發，點出石化與化工產業的特性，進一步分享盤查的關鍵技巧與如何高效完成盤查作業，更提到本土化係數發展的重要性，避免有盤查之名，卻無減量之實的窘境，讓企業在自主碳管理上，能夠更加真實的反應出減量的效益。

最後，由台灣衛理國際品保驗證公司副總經理李宗哲講述第三方驗證單位查驗的原則及流程，並公開本次六大主產品及十項副產品碳足跡盤查(產品含括烯烴類、芳香烴類、裂解燃料油(PFO)等)的查證結果，提供企業夥伴作為自廠產品碳足跡的原料碳排係數，從上游原物料至下游衍生產品，一同打造本土數據資料庫，以更貼合在地的碳排情況。

中油石化事業部執行長陳國棟表示，中油公司持續朝向製程減碳、節省能耗、發展碳捕捉及再利用技術等積極減碳行動，朝2050碳中和之目標邁進。